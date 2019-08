Bolo: “Tenemos ganas de conseguir la primera victoria”

Jon Bolo y Julio Álvarez, durante un entrenamiento / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, compareció este viernes ante los medios en la previa del partido que enfrentará al equipo berciano y al Tenerife en El Toralín este domingo a partir de las 20.00 horas, para el que el técnico recupera a Ríos Reina, que cumplió sanción la semana pasada, aunque seguirá sin poder contar con los lesionados Guille Donoso y Buenacasa, así como Maxi Villa y Noguera, los últimos en llegar.

Bolo habló sobre el partido del pasado miércoles en Astorga, donde el equipo no ofreció su mejor cara, y recordó a los jugadores que “es en esos partidos donde los que no juegan me tienen que demostrar que me equivoco y que están en condiciones de jugar” y lamentó que “aunque nunca vamos a afrontar un partido de Liga como lo hicimos en éste, si me gustaría que afrontáramos estos encuentros como si fueran de Liga”. En cualquier caso, aseguró que “lo hemos hablado, ya está olvidado y seguro que no se volverá a repetir”.

En cuanto al partido del domingo ante el Tenerife, Bolo advirtió de que “vamos a intentar que ellos no puedan hacer su juego. Es un partido difícil, como todos, pero tenemos ganas de que llegue el domingo para conseguir la primera victoria y convertir las buenas sensaciones de las dos primeras jornadas en puntos”.

La Deportiva llevará a cabo este sábado por la mañana la última sesión de entrenamiento previa al partido y tras ella, el técnico dará la lista de 18 convocados para recibir al Tenerife.