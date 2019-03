Bolo: “Tenemos que controlar la euforia y pensar en el Castilla”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, analizó este viernes la situación de su equipo antes de enfrentarse el domingo al Real Madrid Castilla (Alfredo DiStefano, 17.30 horas). Bolo reconoció que, tras la victoria ante el Atlético de Madrid B, “la semana ha sido más alegre y la gente se emociona más, pero nosotros tenemos que controlar la euforia y pensar en el Castilla”.

El técnico aseguró que “vamos con la mentalidad de repetir el partido ante el Atlético, ser protagonistas, tener el balón y presionar arriba, pero el rival también juega y no siempre te sale”. En cualquier caso, tiene claro que “el empate no es un buen resultado a priori, si se da lo valoraremos tras el partido, pero la Ponferradina no puede salir nunca a empatar”.

Bolo cuenta con los 18 jugadores justos para hacer la convocatoria, ya que no podrá disponer de los lesionados Guille Donoso y Joaquín, mientras que Yac jugará este fin de semana dos partidos con la selección sub-23 de Níger. La principal duda para este partido es la de Yuri, que ha entrenado a menos ritmo esta semana por unas molestias físicas.

En cuanto a su rival, Jon Bolo considera que “el Castilla está haciendo una gran temporada. Ha ido de menos a más y viene de empatar contra el Fuenlabrada, por lo que querrá sumar los tres puntos y ganarnos el golaveraje. Tiene jugadores de mucha calidad arriba y a la mínima te pueden hacer gol, pero está en nuestra mano evitar los errores para no darles esa oportunidad”.

200 entradas

La Deportiva ha vendido alrededor de 200 de las 300 entradas que el Real Madrid envió para este partido. Los aficionados que quieran ver el partido en directo en el Alfredo DiStefano deberán comprar sus entradas en El Toralín, ya que el club blanco no las venderá en Valdebebas.