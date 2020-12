Bolo: “Todo quedó condicionado por la expulsión”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa del Anxo Carro / EBD

Jon Pérez Bolo salió del Anxo Carro satisfecho con el trabajo de sus jugadores, ya que no con el resultado: “Creo que hemos hecho un trabajo excepcional. Jugar toda la segunda parte con uno menos condiciona mucho, pero el Lugo no encontraba espacios para crear oportunidades hasta que consiguió el gol en una equivocación nuestra. No ha sido un partido vistoso por nuestra parte, pero insisto en que la expulsión lo condicionó todo”.

En ese sentido, Bolo no quiso valorar que el VAR ni siquiera revisara la tarjeta roja directa a Curro: “En el fútbol ni me sorprende nada ni me deja de sorprender. Si el árbitro cree que es expulsión, pues lo será. En directo yo veo una disputa, el defensa quiere anticiparse y se golpea con Curro, puede que le de con el codo, hay sangre y el árbitro decide expulsarlo”.

Tampoco entró en polémicas el entrenador de la Ponferradina respecto a un posible penalti a Yuri en la recta final del partido: “En directo sí me parece que le echa la mano al hombro, pero si el árbitro no lo pita y su compañero del VAR no cree que es penalti, no lo pita”.

Después de seis jornadas sin perder, Bolo no considera que la derrota en Lugo sea un paso atrás: “El rival ha hecho su trabajo, ha metido un gol y se ha llevado el partido. Esto es muy largo y sabemos que vamos a tener que trabajar mucho y hacer las cosas mejor para ganar. Hay que seguir trabajando y no perder nunca la humildad, ni cuando se gana, ni cuando se pierde”.