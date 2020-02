Bolo: “Un sopapo de vez en cuando te hace espabilar”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, reconoció en la previa del partido ante el Sporting que la semana tras la derrota en Girona “no fue sencilla al principio, pero un sopapo de vez en cuando te hace espabilar. Hemos hablado largo y tendido para dar valor a lo que hemos conseguido y cómo lo hemos conseguido. Si perdemos nuestra identidad es difícil conseguir los objetivos”.





El técnico blanquiazul ve el inicio del problema de juego que ha tenido el equipo en los dos últimos partidos en “los últimos cinco minutos de Albacete, que nos hicieron mucho daño. La semana después de ese partido no fuimos el mismo equipo y se notó contra el Extremadura. Luego se fueron acumulando cosas, unido a los problemas en el desplazamiento a Girona, y no estuvimos centrados en Montilivi”. Localizado el problema, Bolo insistió en que “esta semana lo hemos hablado y hoy hemos hecho un entrenamiento de los que me gustan a mí. La plantilla está con ganas de que llegue el partido del sábado para demostrarnos por qué estamos aquí. Estoy seguro de que se va a ver a la Ponferradina de toda la temporada”.

Respecto a la visita del Sporting, el entrenador aseguró que “es un partido grande, con un gran equipo y una afición increíble. Va a haber un gran ambiente, pero nosotros tenemos que estar al margen de eso, salir al campo y hacer las cosas bien. Es un partido para disfrutarlo y espero que lo disfruten más nuestros aficionados que los de Gijón. El Sporting viene de dos partidos muy buenos y tenemos que centrarnos en ir a por su portería, porque los partidos se ganan con goles”.

Por último, Bolo recordó que “entramos en el momento crucial de la temporada y todos los partidos son muy importantes. Tenemos el ejemplo del año pasado, que salimos del bache estando todos juntos y haciendo las cosas bien con el apoyo de nuestra afición”.

Vuelven Russo y Pablo Valcarce

La Deportiva hizo pública este viernes la lista de convocados para el partido del sábado a las 16.00 horas ante el Sporting en El Toralín. En la misma vuelven a figurar Russo, ausente en Girona por sanción, y Pablo Valcarce, que se quedó fuera por decisión técnica, y se caen Omar y Noguera.