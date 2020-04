Bolo: “Va a ser imposible terminar de forma normal, intentaremos estar lo mejor posible”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, respondió este viernes a las preguntas lanzadas por los aficionados a través de las redes sociales del club blanquiazul. El técnico vasco habló de la situación del equipo durante el confinamiento, del futuro de esta temporada y también de temas extradeportivos.

Bolo tiene claro que, en caso de que se reanude la competición, “va a ser imposible terminar de forma normal. Si tenemos que volver a jugar, imagino que haremos una minipretemporada para estar en la mejor forma posible para competir. Jugar cada 48 o 72 horas no es lo normal ni a lo que estamos acostumbrados, pero intentaremos prepararnos para afrontarlo con las mayores garantías”.

Tampoco es normal jugar a puerta cerrada, como probablemente ocurra si es que se retoma la temporada: “Se va a hacer raro ver El Toralín sin público. No es una situación normal e intentaremos concienciarnos para adaptarnos, pero no va a ser lo mismo, porque el fútbol está hecho para los aficionados y, por desgracia, parece que no vamos a poder disfrutar juntos de los partidos”.

Mientras llega ese día, la plantilla sigue trabajando desde casa: “El equipo tiene sus rutinas diarias y hemos hecho varias sesiones de trabajo por videoconferencia, ‘spinning’, boxeo… Intentamos que los jugadores estén en la mejor forma posible y hablamos con ellos para saber cómo están y levantarles el ánimo, porque no es una situación fácil”.

El trabajo también continúa en la dirección deportiva o, mejor dicho, no se ha parado: “Llevamos toda la temporada haciendo trabajo de ‘scouting’ y viendo jugadores de Segunda, Segunda B, las ligas francesa y portuguesa… Tenemos una lista grande de jugadores, pero lo primero será valorar quién puede continuar y si ellos quieren seguir. Cuando esto vuelva a la normalidad valoraremos el tema de renovaciones y fichajes“.

Rincones bercianos

Bolo también tuvo tiempo de responder preguntas de carácter extradeportivo y confesó que “en el Bierzo hay muchos lugares para perderse, pero si me tengo que quedar con alguno, me quedo con Molinaseca y El sitio de mi recreo en Priaranza. La ermita de la Virgen de las Angustias, en Molina, es un sitio que me encanta visitar, porque me da mucha paz y me siento muy a gusto allí”.

Por último, dejó caer un deseo especial de cara al futuro: “Sería un gran centenario para la Ponferradina estar en Primera, pero hay que seguir trabajando y tener los pies en el suelo. Estoy seguro de que llegará el día en el que la Deportiva pueda jugar en Primera, y ojalá pudiera ser en el centenario”.