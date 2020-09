Bolo: “Van a venir más jugadores de ataque”

Bolo, durante un entrenamiento de la Ponferradina en el Anexo de El Toralín / QUINITO

Jon Pérez Bolo se estrenó en sala de prensa esta temporada haciendo un repaso del trabajo realizado hasta la fecha, los cambios en la plantilla y, lo más importante, el partido inaugural de la temporada en Segunda División que enfrentará a la Ponferradina contra el recién ascendido Castellón el sábado a las 16.00 horas en El Toralín.

El técnico blanquiazul reconoció que le habría gustado una pretemporada más larga y con más partidos de preparación, pero “estas son las circunstancias y tenemos que adaptarnos. Hemos intentado que los nuevos se adapten lo más rápido posible y que cojan los conceptos. La principal preocupación era acoplar al equipo y que no hubiera lesionados, y creo que lo estamos consiguiendo. Ojalá los goles que no metimos en esos partidos empiecen a llegar el sábado. No pudimos jugar más, así que utilizaremos los primeros partidos de liga para hacer lo que no pudimos hacer en pretemporada, sin olvidar que ya hay puntos en juego”.

Respecto a la plantilla, Bolo se mostró contento con las incorporaciones: “Creo que hemos hecho una gran plantilla, con gente joven y con ilusión. Posiblemente llegue alguno más y estaremos atentos al mercado, que todavía queda muchísimo, pero tengo claro que para fichar tiene que ser algo que mejore lo que tenemos. No hay una posición específica para fortalecer, si sale un buen delantero iremos a por él, si sale un buen jugador de banda iremos a por él… Lo que queremos son buenos jugadores. Van a venir más jugadores de ataque”.

En cuanto al partido ante el Castellón, el entrenador sólo descartó a Curro Sánchez, pendiente de pasar las pruebas PCR, y a los recién llegados Pascanu y Viedma, mientras que Adri Castellano, Erik Morán y Amo serán duda hasta última hora: “El Castellón viene con la inercia positiva del recién ascendido que teníamos nosotros el año pasado. Seguro que va a ser un partido difícil, pero ¿qué partido no lo es en Segunda?. No podemos fijarnos en lo que está enfrente, lo que quiero es que mi equipo esté bien, que sea reconocible, intenso y que busque la portería contraria”.

Nuevas normas

Sin buscar excusas, pero sí haciéndose oir, Bolo se quejó del horario de este primer partido, que se jugará a unos 30 grados: “Tenemos que pensar un poco en estas cosas, jugar a las cuatro con la temperatura que va a haber no es bueno para los jugadores”. El entrenador también habló sobre la normativa que permite convocatorias de 23 jugadores y cinco cambios durante los partidos: “Beneficia a las plantillas largas y con calidad, y por eso hemos intentado hacer una plantilla así. Lo que me parece raro es que se cambie con tan poco tiempo de previsión, porque en principio habían dicho que se volvía a 18 convocados y tres cambios. Nosotros no tomamos las decisiones; las acatamos y las cumplimos, pero creo que deberían hacerse con tiempo para adaptarse”.