Bolo ve a sus jugadores “enchufados para lo que viene”

Bolo da instrucciones a sus jugadores durante un partido / QUINITO

La Deportiva afronta este domingo (Anexo Gran Canaria, 13.00 horas) una complicada salida ante Las Palmas Atlético con la necesidad de ganar para seguir peleando por los puestos de playoff. El equipo berciano acude con las bajas de Guille Donoso, que próximamente pasará por el quirófano para operarse de la rotura de ligamentos que sufrió la semana pasada, y Óscar Sielva, sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones.

El técnico blanquiazul, Jon Pérez Bolo, aseguró este viernes que “todos están enchufados para lo que viene” y recordó que “queda lo más bonito de la liga y hay que estar centrados”, en alusión a la posibilidad de realizar algun fichaje para cubrir la baja de Guille Donoso.

Bolo admitió que “soprende ver a Las Palmas tan abajo”, ya que “en el partido de la primera vuelta me gustó mucho. Es un equipo con gente joven, dinámica y con mucho oficio. Pero el fútbol es así, no son matemáticas y a veces el trabajo no se ve reflejado en la clasificación”. El técnico cree que, a pesar de la situación del equipo canario, “nos van a poner las cosas difíciles”.

Convocatoria

Además de las ausencias ya señaladas de Guille y Óscar Sielva, Bolo descartó para este partido a Bolaños, mientras que vuelve a la convocatoria Joaquín, que no entraba en una lista desde el partido ante el Salamanca del pasado 20 de enero.