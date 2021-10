Los bomberos forestales apelan a la necesidad de contratos todo el año

Incendio forestal en Rubiá. / @BrifLaza

Decenas de bomberos forestales de Castilla y León y llegados de todas las provincias reivindicaron hoy en las calles de Valladolid la puesta en marcha de la categoría profesional del colectivo y que los contratos de éstos se extienden durante todo el año y no una media de seis meses, pues eso permitiría suscribir contratos todo el año y contribuiría a fijar población en el medio rural de Castilla y León. Así lo denunciaron en declaraciones a Ical fuentes del colectivo de Bomberos Forestales en Lucha de Castilla y León, convocantes de la manifestación, la tercera desde su constitución, tras una primera en Ávila y otra más en la ciudad del Pisuerga, el día que precisamente se rechazó en las Cortes una moción conjunta de PSOE y Podemos para establecer mejoras en el operativo.

Hasta ahora, las reivindicaciones “se están cumpliendo en cierto modo”, señalaron desde la organización, pues admitieron que una parte “minoritaria del dispositivo trabaja todo el año, pero los demás se quedan en solo tres meses”, de ahí que la media sean unos seis meses de contratos. Igualmente, defendieron

La categoría se traduce en que no solo los trabajadores se dedican a extinguir incendios, sino también a silvicultura, emergencias o prevención de incendios y que “no se suele dar tanta importancia”. “Enlaza con medidas contra la despoblación. Muchos compañeros del dispositivo trabajamos los tres meses de verano y en octubre nos vamos a la calle, a la cola del paro”, lamentaron estos trabajadores, que prefieren mantenerse en el anonimato.

También lamentaron que la mayoría de los trabajadores acumula experiencia “pero solo con tres o seis meses al año, y eso no da para una vida digna”. Luego, esto implica que cuando sale otro empleo, lo dejas; y no ayuda a fijar población y el dispositivo no se profesionaliza”, sentenciaron.

Actualmente hay 4.500 trabajadores entre los contratados directamente por la Junta y las subcontratas. Una cifra alta por la que, también, reclaman el reconocimiento de enfermedades profesionales. “Tras toda una vida tragando humo, luego no se reconocen enfermedades respiratorias vinculadas”, sostienen las mismas fuentes. Además, piden que cuando un trabajador “llega a una edad en la que su cuerpo no le da para estar en primera línea de fuego” puedan desarrollar “otro trabajo vinculado al sector, pero no a pie de llama, que exige mucho físicamente”.

Por último, advirtieron de que el operativo funciona como hace 20 años en Castilla y León, según “comentan compañeros que hace ocho años ya pedían lo mismo y lo tuvieron que dejar porque no podían subsistir sin mejoras”. “Las reivindicaciones principales nunca se llevan a cabo y sí pequeñas migajas, como aumentos salariales bajísimos”, lamentaron durante la manifestación, en la que reconocieron que a alguna brigada le han aumentado algún mes más, pero exigieron que sea “para todos y todo el año, que hay trabajo para todos, porque somos la comunidad con más superficie forestal y los bosques se pueden gestionar mucho mejor”.