Bonos y descuentos de hasta el 80% en la primera Feria de Rebajas de verano tras la pandemia

Asociación de comercio Templarium presentando la Feria de Rebajas. / QUINITO

La Feria de las rebajas de verano vuelve a celebrarse este fin de semana tras 3 años de parón debido a la pandemia. Aunque el pasado febrero también tomaron lugar, es la primera vez tras en confinamiento que se celebran en verano. En total, 23 tiendas ponferradinas pondrán su 'stan' en el Museo del Ferrocarril, ocupando las dos naves contiguas. "Es en el mismo lugar de siempre, nos gusta la zona porque nos parece que sirve de pulmón para el comercio ponferradino" argumenta en presidente de Templarium, Felipe Álvarez.

Los descuentos serán de entre el 70 y 80 por ciento y "representarán el sector comercial de toda la ciudad". Además, Asprona Bierzo colaborará en esta ocasión "con su granito de arena" a través de la tarjeta 'Aspronauta', cuyo objetivo es dar a conocer su labor entre los ciudadanos. Pero no será la única, ya que como novedad, la SD Ponferradina también tendrá su espacio reservado, ya que según el presidente de la asociació comercial "es importante apoyarles en esta nueva temporada".

La inauguración tendrá lugar este viernes 25 de agosto a las 12:00 de la mañana, y se prolongará hasta su clausura el domingo a las 21:00. El horario será 11:00 a 14:00 por la mañana, y de tarde se evitará las horas de más calor de 18:00 a 22:00 horas, excepto los días de apertura y cierra.

Además, se intentará implantar una terraza para que la visita sea amena, aunque según Álvarez, hay dificultades para encontrar el bar que quiera participar ya que "están a tope en sus respectivas localidades habituales". Como ya es habitual en otras ocasiones, habrá bonos por consumición mínima para que otros servicios fuera de la feria puedan beneficiarse.

En cuanto al balance de la campaña de rebajas a nivel comarcal, Felipe asegura que es una "situación muy complicada" no solo a nivel de Ponferrada si no nacional, " no terminamos de remontar el sector tras la pandemia, es difícil rengancharse". Critica el abandono político del gobierno en el sector comercial "ha sido un despropósito", y asegura que la inestabilidad política por las continuas elecciones tampoco benefician.