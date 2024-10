El capitán de la Ponferradina, Borja Valle, acudió este miércoles a la sala de prensa de El Toralín para analizar el momento del equipo blanquiazul en la semana del derbi ante la Cultural Leonesa, unos días que el delantero berciano confiesa que son especiales: “Sólo hay que ver las colas de ayer. Es un partido diferente y todos somos conscientes de ello. Dentro de un vestuario siempre se habla del partido del fin de semana y, si es contra la Cultural, con más motivo. Yo viví derbis en la grada con mi abuelo y ser partícipe de ellos es un orgullo”.

Borja Valle tiene claro que, aunque a nivel de clasificación es una jornada más con lo mismo en juego que cualquier otra, “este tipo de partidos te extramotiva y al final son mucho más que tres puntos porque a nivel emotivo cambia mucho y te implicas mucho más”.





Respecto a lo que se puede esperar el domingo sobre el césped del Reino de León, el capitán de la Deportiva asume que “honestamente, el inicio de la Cultural ha sido fantástico y verse primeros en la clasificación les hará estar pletóricos, y más cuando no están acostumbrados a estar ahí. Nosotros venimos de jugar el mejor partido de la temporada, así que los dos llegamos en buen momento y va a ser un buen partido, a la altura de las expectativas. A estas alturas la clasificación es anecdótica y los dos llegamos en buen momento”.

Ante la posibilidad de ser el primer equipo que venza esta temporada a la Cultural y devolver el 1-2 de la pasada temporada en El Toralín, Borja Valle aseguró que “no soy de pensar en esas cosas y menos en el fútbol, que es incontrolable. No miro estadísticas, pienso más en las sensaciones que puedo tener yo, pero si somos los primeros en ganarles haríamos fiesta allí y luego de vuelta a casa”.

Esas sensaciones de las que habla Borja parece que no pueden ser mejores después del partido ante el Barcelona Atlètic, a pesar de no conseguir la victoria: “Puede más la puesta en escena que el resultado. Fíjate que a pesar de ganar al Celta fuimos conscientes de que no estuvimos bien y el sabor de ese partido no fue bueno. Contra el Barça no ganamos, pero la puesta en escena global es lo más positivo desde que empezó la temporada“. Eso sí, no dio pistas sobre si la Ponferradina repetirá planteamiento en León para contrarrestar a la Cultural: “Supongo que tendremos un plan de juego parecido al del Barça porque es lo que queremos ser: tener el balón y ser atrevidos”.

Entradas agotadas en León

A la espera de saber si la Cultural enviará más entradas a la Ponferradina después de que el primer paquete de 902 localidades se agotara en un par de horas, el club leonés anunció este martes que se han agotado las entradas para el partido del domingo, por lo que se espera un ambiente de gala en el Reino de León para el derbi provincial.

¡¡SOIS INCREÍBLES! ❌ Entradas AGOTADAS para el #CulturalPonferradina del próximo domingo en el Reino de León #AúpaCultu | #PrimeraFederación pic.twitter.com/Ea7xHlHSmk — Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) October 23, 2024