Exjugadores de la Ponferradina en los 80, junto a José Fernández Nieto, posaron en Fuentesnuevas con motivo del reciente Encuentro del Centenario del club. / SDP

Como es tradicional el martes de carnaval, día en el que antiguamente las familias bercianas degustaban el último botillo del año, el Partido del Bierzo (PB) ha dado a conocer al ganador de su Botillo de Oro, un galardón que en esta trigésima sexta edición recae en la Asociación de Veteranos de la Sociedad Deportiva Ponferradina, siendo su presidente, José Antonio Eulate, el encargado de recoger el premio.

Desde el PB apuntan que "en este año del centenario de la fundación de nuestra querida Ponferradina, somos sabedores de que no hubiéramos llegado a tan honorable onomástica si no fuera por el esfuerzo y entrega" de todos los jugadores que han pasado por el club. "No queremos destacar ningún nombre sobre otro, algunos de ellos formaron parte de alineaciones míticas que muchos recordamos, otros estuvieron en logros más cercanos que están en la mente colectiva, todos aportaron para que la Deportiva sea lo que es hoy", añaden.

La entrega del Botillo de Oro tendrá lugar después de Semana Santa, en una fecha aún por determinar, en el estadio de El Toralín.