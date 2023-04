Burgos-Ponferradina

Juanfran da instrucciones a sus jugadores en el banquillo de El Plantío. / LaLiga

Juanfran cargó en rueda de prensa contra la decisión del VAR de anular el gol de Erik Morán que suponía el 2-3 para la Ponferradina en El Plantío. El entrenador blanquiazul señaló que "las imágenes te las da el VAR y es un poco triste, porque toman la mano de Sofian para marcar el fuera de juego. Que nos explique alguien del VAR por qué cortan desde la mano, porque la mano no es fuera de juego jamás. Con lo que nos estamos jugando y el partido que han hecho los chavales, me parece lamentable que hayamos tenido que ver esto".

Antes, el técnico valenciano había resumido el partido señalando que "en los primeros 45 minutos hemos sido superiores y el 0-1 es corto por ocasiones y por ir a por el partido. En la segunda parte no hemos entrado bien, nos han puesto un poco nerviosos y hemos sufrido 20 o 25 minutos. Luego nos hemos vuelto a enganchar incluso con el marcador en contra y el equipo ha seguido creyendo. Hemos empatado y la última jugada es para estudiar y para que los del VAR se den cuenta de que todos cometemos errores y hoy ha sido un error bastante claro".

Preguntado por situaciones similares que ha vivido la Deportiva esta temporada, como el gol anulado, también en el descuento, ante el Villarreal B por una decisión similar, Juanfran apuntó que "eé que ha habido otras jugadas, pero hoy la imagen es suficientemente clara para ver que han cometido un error de bulto y eso ha provocado que no nos llevemos los tres puntos".

Más allá de la polémica por el gol anulado, el entrenador blanquiazul insistió en que su equipo está capacitado para lograr la salvación: "Hay que analizar bien este partido. Los jugadores tienen que saber que si son capaces de mantener la concentración y la intensidad durante los 95 minutos nos acordaremos de este punto de hoy el 28 de mayo. Lo digo porque lo creo, no soy de vender cosas que no van a suceder. Hoy se han merecido los tres puntos y una decisión arbitral nos ha privado de eso, y eso es algo que no controlamos".