Juanfran, en la sala de prensa de El Toralín. / QUINITO

La Ponferradina inicia este sábado en Burgos la 'era Juanfran', en la que el técnico valenciano asume el reto de alcanzar una salvación que está a seis puntos cuando quedan siete partidos por delante. Después de cuatro sesiones de trabajo al frente del equipo, el entrenador asegura que ha recibido "sensaciones positivas" de una plantilla que "se ha comprometido y van a sacar esto adelante".

Juanfran relató en la previa del choque de El Plantío que "ya le hemos metido en la cabeza a los jugadores que esto solo se saca creyendo en ellos mismos. Si somos un equipo intenso, hacemos dos o tres cosas bien, que no hace falta meter más porque sería equivocarse doblemente, y vamos todos a una el objetivo van a conseguirlo. Tienen que darse cuenta de que la situación invita a otros aspectos diferentes a los que hemos visto anteriormente".

En ese sentido, el entrenador abogó por que el equipo se suelte en el campo para dar su mejor versión: "Se lo hemos dicho desde el primer día, no pueden jugar como robots. Los entrenadores estamos para dar unas pautas y algún movimiento táctico y a balón parado, pero a partir de ahí, los que están en el campo son ellos y tienen toda la libertad para hacer lo que ellos quieran. Es la única forma de que un jugador te pueda dar el cien por cien, que salga de su zona de confort y no se conforme con hacer dos o tres cosas. Tienen que atreverse, fallar e intentarlo".

Juanfran descartó únicamente al sancionado Nwakali para este partido y, aunque no adelantó qué Ponferradina se verá en El Plantío, sí aseguró que "no va a haber sorpresas". También admitió que "cada partido lo vamos a preparar en función del rival, cada siete días es un partido distinto y necesitamos un modelo de juego diferente, un sistema diferente y jugadores diferentes".

Respecto al Burgos, su rival de este sábado, el técnico blanquiazul señaló que "es un equipo que trabaja muy bien las transiciones y ocupa muy bien los espacios. No se ponen nerviosos sin balón y no les importa juntarse a defender si superas su línea de presión. A partir de ahí, buscan generar espacios para aprovechar las transiciones después de recuperación. Es un equipo muy intenso, que no te deja respirar y van como toros a las segundas jugadas. Si somos capaces de controlar esos condicionantes estaremos en condiciones de sacar los tres puntos".

Por último, Juanfran aseguró que en sus primeros días en Ponferrada "la gente te da ánimos por la calle y se lo hemos trasladado a los jugadores, que sepan que no están solos y aparte de su familia y amigos hay mucha gente en el Bierzo detrás de ellos que su ilusión es la Ponferradina. Tienen que darse cuenta de que tienen que hacerlo por ellos y por el Bierzo, porque cuando las fuerzas se unen hay pocas cosas que se te pongan delante y no tumbes".

Burgos-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Burgos-Ponferradina de la trigésima sexta jornada de Segunda División se disputa este sábado, 15 de abril, a las 21.00 horas en El Plantío y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, canal disponible en diversas plataformas televisivas.

El partido estará dirigido por el colegiado canario Raúl Martín González Francés, que estará ayudado desde el VAR por el gallego David Pérez Pallas.