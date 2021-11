Jon Pérez Bolo y Julián Calero se saludan antes del partido. / LaLiga

Jon Pérez Bolo se fue muy enfadado con el árbitro del Burgos-Ponferradina, el valenciano Caparrós Hernández, al que acusó de faltarle al respeto duante el partido: “No se puede decir todo lo que vives en un partido porque corremos el riesgo de ser sancionados muy duramente. Me conocéis y sabéis que muy pocas veces, o ninguna, hablo de los árbitros. Yo acepto el error porque soy el primero en equivocarme, lo que no acepto es que me falten al respeto, que no me dejen hacer mi trabajo y me quieran vacilar. Tengo pelos en los huevos desde hace tiempo y no acepto que me falten al respeto. No puedo estar recibiendo amenazas constantemente en mi área técnica. Luego el árbitro toma decisiones, se puede equivocar o no, pero tenemos que aceptarlo, no vamos a entrar en eso, pero lo que no aguanto es que me falten al respeto y no quiero hablar de más”.

Centrado en lo que fue el desarrollo del partido, Bolo lamentó la falta de acierto para haberse llevado un resultado mejor: “Creo que hemos tenido ocasiones para haber marcado algún gol, en alguno de los palos, en algún rechace… Sabíamos que teníamos que aguantar los primeros minutos y en el gol de Pablo han demostrado la calidad que tienen. Luego hemos tenido más posesión, más llegadas, pero el fútbol es así. Me voy contento con el esfuerzo y con el paso adelante para intentar darle la vuelta al marcador. No hemos entrado al juego raro que hemos vivido en el partido con la gente que lo dirigía y me voy triste por la expulsión de Cristian en el banquillo”.

Por último, el técnico de la Deportiva no entró a valorar el salto clasificatorio que podría haber dado su equipo en caso de victoria: “No me fijo en los resultados de los demás, me fijo en que hoy perdemos tres puntos. Lo que hagan los demás lo veré cuando acabe la jornada, yo quería los tres puntos, hemos ido a por ellos y no lo hemos conseguido. Nos vamos sin puntos y tristes porque el equipo lo ha dado todo para conseguirlo“.