Buscando la luz, Prada de la Sierra

Yace en la sombra un pueblo, que de sus piedras brota la historia ,y de su tierra mana su origen remoto para elevarse de su oscuridad.

EL ORIGEN

Prada de la Sierra, está asentado sobre numerosos restos de minería Romana. Además, en sus inmediaciones, también constan minas de hierro , posiblemente de origen Romano, que también fueron explotadas en la Edad Media, época, en la que fue repoblado con gente del Bierzo, como la mayoría de pueblos de la zona , por el Conde Gaton .

El Conde Gatón : militar , y Conde , hermano del Rey Ordoño I-( 853-878).

Al contrario que otros pueblos maragatos , en Prada , no existían arrieros , y digo que no existían!!!, porque no constan , aunque si es probable que estuviesen sin declarar y constasen como hidalgos ( como ocurría en otros pueblos de maragatería)y debido a esa ausencia ,se deduce , que no existían rutas de trajinería o se encuentran a desamano de ellas, o bien se usasen de forma más camuflada .

Aunque , cabe nombrar , un camino antiguo que venía de la localidad de Saceda , en la comarca de la Cabrera, y pasaba por Prada de la Sierra . Este camino, está asociado a la actividad comercial y los lazos con la comarca de la Cabrera . No obstante, Prada de la Sierra ,cuenta con una buena red viaria desde Manjarín, Foncebadón, Andiñuela, Villardeciervos,Lucillo , ( incluso los que llevan al Bierzo), aunque sí , asociados a la minería romana.

Hacia finales del siglo XX, debido al éxodo rural , se despobló , perdiendo su condición de pedanía, pasando a depender en su totalidad del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza.

A principios del siglo XXI, se encuentra en plena recuperación, con el apoyo de la asociación: La Nueva Prada .

Isasy Cadierno