Buxadé anima a los jóvenes a procrear “de forma ordenada” y seguir el ejemplo de García-Gallardo

El número uno de la candidatura de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, aseguró este miércoles en Valladolid que gracias al viaje “extraordinario y urgente” Santiago Abascal para reunirse con el presidente primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, España ha logrado “salvar” las relaciones diplomáticas con este país y “calmar” la situación en “nombre de una buena parte del pueblo español que se avergüenza del comportamiento de Sánchez”.

Buxadé, antes de participar en un mitin en la plaza de la Universidad, donde estuvo acompañado por el presidente de la Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Comercio, Industria y Empleo, Mariano Veganzones y Gerardo Dueñas, respectivamente, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, aseguró en declaraciones a los medios que Abascal ha resuelto un problema “gravísimo” como podría haber sido, por parte del Parlamento Israelí, la aprobación de algún tipo de declaración en favor de la posible “separación de Cataluña o Vascongadas” de España.

En este sentido, indicó que el compromiso de Netanyahu con la soberanía y la integridad territorial de España constituye un “hito histórico”, por lo que en nombre de “todos los españoles, solo le puedo dar las gracias a Santiago Abascal”.

Además, preguntado por las declaraciones de diputada ‘popular’ Cayetana Álvarez de Toledo, que calificó de “romería” el viaje de Abascal, Buxadé aseguró la representante del PP debería dar las gracias a Abascal a la vez que argumentó que estas críticas solo ponen de manifiesto que en el PP “ni se enteran de nada, ni tienen ningún tipo de opinión propia al respecto”.

Por otra parte, en el mitin también hizo un llamamiento a los jóvenes a “procrear de forma ordenada” y seguir el ejemplo del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que acaba de ser papá, para llenar el país de “españolitos” y acabar con la inmigración ilegal.

Sobre la votación mañana en el Congreso de la Ley de Amnistía, el candidato de Vox recalcó que “no damos por perdida la unidad de España y ojalá se produzca un gran milagro que salvase la dignidad del Congreso de los Diputados que han tirado por los suelos Sánchez, los comunistas y los separatistas, que aprobarán la ley más infame de la historia de la democracia española”.

Al mismo tiempo, también se refirió a la situación procesal de la mujer de Pedro Sánchez y argumentó que cuando el presidente decidió tomarse cinco días de “vacaciones”, ya sabía que su esposa estaba siendo investigada, “pero, sin embargo, mintió a los españoles, a la prensa y montó un esperpento de cinco días descanso”.

A su vez, Buxadé indicó que desde Vox se advirtió que había una causa abierta, dado que el partido estaba personada en la misma. No obstante, matizó que el juez se ha visto obligado a abrir el secreto de sumario como consecuencia de las filtraciones, pero recalcó que esta no han salido de Vox. “Será la fiscalía la que tendrá que dar explicaciones”, afirmó.

Además, insistió en que Sánchez debe responder ante los españoles “en todos los lugares”, empezando por el Congreso y el Senado, pero también, “cuanto antes, en un proceso electoral al que los españoles no podemos esperar ni un minuto más”.