La Junta Vecinal de Fuentesnuevas organiza la Cabalgata de Reyes que recorrerá esta localidad el próximo domingo día 6 de enero:

A las 18:00 h saldrá de la C/ El Carral con el siguiente recorrido:

Avda. de Galicia

C/ Antonio Cortés

Plaza Mayor del Poblado

C/ Antonio Cortés

C/ La Ermita

C/ Real

C/ La Iglesia y

C/ Vara.

Finalizará en el pabellón enfrente del Hospital de El Bierzo.

La Asociación da las gracias a todos los colaboradores, bares, tiendas, supermercados y talleres…