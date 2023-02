Cabeza de Gallo actuará en el Morticia este viernes

Este viernes 24 de febrero el Morticia acogerá el concierto de Cabeza de Gallo. Aunque tendrá lugar a las 22:30 horas, las puertas se abrirán a las 22:00 horas y el evento es gratuito hasta completar aforo.

Alba Sanzo se encarga de explicar qué es Cabeza de Gallo, un proyecto que ella misma encabeza junto a Alicia Jiménez y Javier Vielba, y que en unas semanas tendrá en la calle su primer disco, con el mismo nombre del grupo y 11 canciones, alguna de ellas compuesta hace más de una década. «Todos somos melómanos. Nos gusta escuchar y tenemos gustos variados», apunta Vielba, cantante de Corizonas y de Arizona Baby, entre otros, y que aquí se encarga de la batería. «Conocí a Alba en un 'What Is Music' en Frías. Recuerdo que me puso una de sus canciones en el móvil», sonríe Alicia, la 'dueña' del bajo.