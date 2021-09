Aterriza en Cacabelos la segunda edición de Sonda Music

Actuación del Sonda Music 2020 en el Monasterio de Carracedo / EBD

Cacabelos acoge la segunda edición de Sonda Music partir de este sábado 2 de octubre “tras el éxito de la primera edición”. El proyecto SONDA music aúna cultura, entorno natural y compromiso social y medioambiental en un formato de streaming audiovisual, que muestra desde localizaciones singulares de la zona de El Bierzo, shows de artistas nacionales y locales, hasta charlas, talleres y eventos de enoturismo relacionados con la música, el arte, patrimonio, gastronomía y turismo.

A nivel musical, SONDA Music presentó en su anterior edición al cantante madrileño de música pop, Pol 3.14; a la multigalardonada compositora y DJ gallega, afincada en Barcelona, Cora Novoa; al Dj y productor madrileño Víctor Santana acompañado por su Band Trío; a Feroe, el proyecto de Pop-Rock-Synth-Pop de Miryam Gutiérrez (The Bright) junto a David T. Ginzo (Tuya) y Jesús Antúnez (Dover); la selectora musical leonesa, Topanga Kiddo; y Matt Veget, la cara B del Dj leonés Israel Alonso.

Esta edición, que se enmarca dentro de la tradicional Fiesta de San Miguel, se presenta como una continuidad de estos festejos, y se realizará el fin de semana siguiente al grueso de actividades de la Fiesta de San Miguel. Por primera vez el Sonda Music tendrá público presencial y se podrá disfrutar en directo de la interesante mezcla de patrimonio, música y naturaleza que propone SONDA music.

Este sábado se realizará la grabación de los conciertos de Reykjavik606 y Shakin’ Piñas con – por primera vez en SONDA -presencia de público respetando siempre las medidas sanitarias y los protocolos vigentes por la Covid-19, sentadas y con aforo reducido a 200 personas según orden de llegada. La entrada será gratuita y habrá control de acceso (registro) para garantizar la salud de asistentes y trabajadores.

Las atmósferas sonoras y beats orgánicos cargados de jazz y diferentes géneros de música electrónica, llegan a su cita en Cacabelos en formato Band con 4 músicos sobre el escenario. Además de su paso por algunos principales festivales nacionales de electrónica de vanguardia o de jazz, los hitos de Reykjavik606, proyecto de los donostiarras Kino Internacional y Borja Piñeiro, destaca su disco ‘Endless Summer in Peckham’ (2019 – Forbidden Colours), galardonado como Mejor Disco de Electrónica y considerado entre los mejores discos para medios musicales como Rockdelux o Mondosonoro. Y la edición en vinilo de su último LP ‘Divorce from New York | This ain’t jazz no more’ (2021 – Forbidden Colours) se agotó en 2 meses.

Rchl Braü (Reichel), Miss Moöve (Cris) y FeverGirl (Marta) son Shakin’ Piñas, un trío de Valladolid, cuyas sesiones en vinilos navegan en torno a diferentes estilos musicales: Funk, Soul, Hip Hop, Ritmos Latinos, Disco, R&B, Ska, Rock Steady…

Posteriormente se emitirá el estreno del primer capítulo de esta segunda temporada de SONDA music vía streaming, buscando mostrar la confluencia de patrimonio y naturaleza que aportará la playa fluvial de Cacabelos, rematado con la propuesta escenográfica de pareid.architecture, un estudio de diseño arquitectónico y creación de espacios efímeros con base a medio camino entre Ponferrada y Londres. Pero con el corazón en Cacabelos.

Mayor oferta de actividades

SONDA Music propone para la mañana de este sábado actividades de enoturismo por el municipio de Cacabelos de la mano de Bierzo Enoturismo y un Taller de DJ para jóvenes de 12 a 18 años que realizarán las Shakin’ Piñas en el Museo Arqueológico de Cacabelos.

Desde el Ayuntamiento de Cacabelos aseguran que en los próximos días se anunciarán los detalles de ambas actividades, así como el anuncio de otra serie de actividades que tendrán lugar el propio miércoles 29 de septiembre, con motivo del Día de San Miguel. En la línea de los objetivos de SONDA music de aportar y sumar al caldo de cultivo cultural que ya existe de por sí en el municipio de Cacabelos, estas actividades estarán protagonizadas por diferentes asociaciones culturales de Cacabelos.