El PP de Cacabelos muestra su desacuerdo con el funcionamiento del consistorio

Aseguran que hay límites a la delegación de funciones en la teniente de Alcaldía que no se están respetando

El popular Adolfo Canedo. / QUINITO

El PP de Cacabelos, por medio de su portavoz, Adolfo Canedo, ha hecho público su desacuerdo con el funcionamiento del consistorio de la villa del Cúa desde que el el alcalde, Junior Rodríguez, delegara sus funciones en la teniente de alcalde, Cristina García Puerto, por razones de índole profesional.

Según Canedo, “no se puede delegar la convocatoria ni la Presidencia de los plenos”, ni “la convocatoria ni la Presidencia de las Juntas de Gobierno” ni “delegar el voto de calidad que decida el empate en las votaciones”. “Y ya lo han hecho”, afirma el ex regidor popular de la localidad.

“Todo ello supone un cúmulo de ilegalidades, despropósitos, dejación de funciones, desinterés e incapacidades del Gobierno del Pacto del Chándal que tienen a su disposición todos los medios de asesoría legal interna y externa del Ayuntamiento, pero que por su despotismo caen permanentemente en ilegalidades, que solo entorpecen el buen gobierno del Municipio y la toma de decisiones para la administración de los vecinos”.

“Al Grupo Municipal Popular de Cacabelos nos parece intolerable la pretensión del Alcalde de gobernar el 3º municipio de El Bierzo los viernes. Pero lo que no podemos admitir es la permanente dejación de funciones de la asesoría legal del Ayuntamiento que, una vez más, deja a los pies de los caballos a quien debe asesorar en sus actos; en la propia sesión plenaria el secretario municipal intentó manipular a los corporativos dando una información falsa. No podemos seguir tolerando que Junior Rodríguez anteponga sus intereses privados a sus deberes como Alcalde de manera ilegal, con la connivencia del asesor legal del Municipio que no asesora al Gobierno socialista sobre los atropellos que realiza”, relata Canedo.

“Tras consultar el expediente por el que Junior Rodríguez firma el Decreto de delegación de sus funciones, detectamos que fue emitido sin ningún tipo de Informe Jurídico por parte de los servicios Técnicos y Jurídicos del Ayuntamiento de Cacabelos, ni internos ni externos. Además no consta por parte del Secretario Municipal ninguna advertencia de que dicho Decreto se haya realizado sin el asesoramiento del funcionario, lo que supone una grave irregularidad”, asegura el PP.