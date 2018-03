Cacabelos suma la gastronomía berciana a la Feria del Vino

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cacabelos durante la presentación de la Feria del Vino. / QUINITO

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cacabelos ha presentado este martes su tradicional Feria del Vino con importantes novedades. La primera de ellas se aprovecha de la capitalidad gastronómica de León y suma los platos típicos de la villa del Cúa al evento. A partir de ahí, tratarán además de cambiar el concepto de la feria, “no queremos que sea un evento que fomente el consumo de alcohol sino el disfrute con moderación de los vinos del Bierzo”, y fijarla en el calendario para el último fin de semana de abril de cada año. “Todas las Concejalías han colaborado en la organización de las actividades y tendremos desde un curso con la Universidad de León a charlas y conferencias con expertos, concursos y premios”, manifestó el alcalde, Sergio Álvarez.

El objetivo principal de esta edición es “cambiar el concepto tradicional de la feria”, explicó la edil de Bienestar Social, Susana Vila. Las distintas variedades de uva de la comarca estarán presentes a través de las 14 bodegas que ya han confirmado su participación, por precios que oscilarán entre el euro y los dos euros y medio. La lástima, para la concejala de Cultura, Claudia Vega, es que algunas se han quedado fuera “por culpa de las heladas”, que le han hurtado la cosecha.

Los días 27, 28 y 29 de abril, Cacabelos volverá a ser capital de vino del Bierzo. La inauguración de la feria será el día 27 a las siete y media de la tarde y el cierre lo pondrá una comida popular el día 29 en el Recinto Ferial. Los tiques para la comida tienen un precio de 15 euros y estarán a la venta desde este miércoles en el Ayuntamiento de Cacabelos, el Consejo Comarcal del Bierzo, la oficina de turismo de la villa y el Museo Arqueológico. “En esa comida se degustarán platos típicos de la villa como empanada de batallón, cordero con pimientos y tarta de manzana y trataremos de que sirva de reclamo para que más gente venga y disfruten de la Feria del Vino durante más tiempo”, subrayó la edil de Deportes, Maika García.

La Universidad de León analizará los “Retos del siglo XXI en la gestión de las empresas vitivinícolas” en un curso de 12 horas que servirá a los alumnos para sumar créditos ECTS, a lo largo de los días 27 y 28, y el día 29 sumilleres de León oficiarán una cata popular. “Seguiremos trabajando para que la Feria del Vino Denominación de Origen Bierzo se siga celebrando en Cacabelos porque es el lugar natural donde debe celebrarse una feria de este tipo”, concluyeron los organizadores.

La DO Bierzo “no ha querido colaborar”

El único descontento para el equipo de gobierno municipal es que la Denominación de Origen Bierzo “no ha querido colaborar en la feria”, declaró molesto el alcalde después de que su presidenta, Misericordia Bello, hablase sobre este tema en una rueda de prensa al margen en Ponferrada. Según Álvarez, miembros del Ayuntamiento y del sello de calidad de los vinos de Bierzo mantuvieron una reunión hace varios meses para solicitar que organizasen una cata con especialistas. “en principio dijeron que sí pero nos mandaron un correo electrónico de que no iba a poder ser. No quieren colaborar ni con recursos económicos ni personal y nos parece muy bien pero lo que no voy a permitir es que nos tome el pelo todos los años. Ella (Misericordia Bello) sabe perfectamente lo que es la Feria del Vino y si está enfadada que mire dónde tiene que ir a desenfadarse”, dijo tajante el regidor.