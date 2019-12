Cada vez más miopes y más jóvenes: Tu Visión Óptica tiene unas lentes de contacto para frenar la miopía entre los 6 los 18 años

El gerente de Tu Visión Óptica, Víctor Javier García Molina, y la responsable de Tu Visión Óptica de Huertas del Sacramento, Nuria Escuredo. / QUINITO

Tu Visión Óptica está considerada una de las ópticas bercianas pionera en la utilización de lentes de contacto como tratamiento para controlar la tasa de progresión miópica infantil, con excelentes resultados. La sociedad está sufriendo una pandemia miópica y hay estudios que apuntan a que en 2050 la mitad de la población mundial será miope. Esto no quiere decir que los que ya son miopes lo vayan a ser más sino que cada vez hay más niños que se hacen miopes.

La miopía es un trastorno multifactorial del ojo, no se puede considerar que sea una enfermedad. De hecho, la tasa de niños que nacen con miopía es bajísima. A pesar de ello, hay una serie de factores ambientales miopiogénicos, que pueden propiciar miopía, y que favorecen que el niño se haga miope. Cuanto más tarde se produce la aparición de la miopía más influencia tienen estos factores ambientales en que aparezca y se desarrolle. De ahí el interés por intentar controlar la velocidad a la que aumenta.

El problema con la miopía es que si es baja, de muy poca graduación, hay muy pocos riesgos de morbilidad ocular, de complicaciones de salud para el ojo. Pero si te haces muy miope hay riesgos importantes: con tres dioptrías el riesgo de tener cataratas, glaucoma, retinopatía miópica, problemas degenerativos en la retina… se multiplica casi por tres. Por lo que es muy interesante tenerla cuanto más controlada mejor.

Los factores ambientales son la distancia de trabajo, que no debería ser inferior a 33 centímetros porque el riesgo de tener miopía se multiplica por dos; realizar trabajos de forma continuada, sin pausas, y la ausencia de actividades al aire libre, a la luz del sol. “Los chavales realizan cada vez más actividades de cerca, incluso en sus momentos de ocio. Su primer contacto con la vida adulta es el móvil, que se sostiene de media a unos 28 centímetros, por debajo de esos 33 centímetros de riesgo. El ocio de los chavales jóvenes también ha cambiado y el fin de semana, que tenían que estar en la calle tirándose pedradas y jugando como en nuestra generación, están realizando actividades de cerca, no están al sol y el sol es un regulador del crecimiento ocular que está directamente relacionado con la progresión de la miopía”, explica el gerente de Tu Visión Óptica, Víctor Javier García Molina.

Hay muchos estudios que ligan los factores ambientales a la aparición de esta nueva pandemia miópica. Hay unos muy simpáticos que dicen, por ejemplo, que los Inuit, la tribu esquimal del norte de Canadá, no conocían la miopía. “No había ni un miope, pero en el momento en que empezó la escolarización empezaron a hacerse. De tal forma que siempre se ha ligado la presión educativa, lectiva, al desarrollo de la miopía”, subraya.

Otro estudio sobre la población judía ortodoxa, muy homogénea desde el punto de vista genético, estima que los varones ortodoxos que estudian el Talmud y su única labor es esa tienen una tasa de miopía del 80%, las mujeres que tienen menos presión lectiva tienen un 40% de miopía y los que no son judíos ultraortodoxos tienen una tasa de miopía más o menos normal, del 23%. “Algo pasa cuando empezamos la escuela y la presión lectiva cada vez se inicia más temprano. Los niños están en el jardín de infancia a los tres años, a los cinco ya pasan a hacer actividades y a leer, y parece ser que hay una relación causa efecto”, asevera.

El hecho es que cada vez hay más miopes y más jóvenes, “y el problema de que sean cada vez más jóvenes es que tienen mucho más tiempo para evolucionar hacia miopías altas que son las que producen estos problemas de patologías oculares”, resalta García Molina. En este aspecto radica la importancia de empezar cuanto antes los tratamientos de control de la tasa de progresión miópica. El objetivo de las lentes de contacto de Tu Visión Óptica es controlarla y todos los sistemas se han demostrado eficientes.

A qué edad se recomienda hacer un control de la miopía

Se puede hacer un estudio de control de la miopía a cualquier edad pero es mucho más interesante realizarlo en aquellos años en los que se ha demostrado que la tasa de progresión miópica es más alta y eso es típicamente entre los 6 y los 15 años. Normalmente, con el pico de mayor progresión a los 12 años. “Pero sabemos que la progresión de la miopía puede suceder en cualquier momento ligado a estos factores ambientales. Entre los 15 y los 18 años también sigue habiendo progresión de la miopía pero es menor, entre los 18 y los 23 también sigue habiendo progresión de la miopía pero es todavía mucho menor. Hay diversos estudios que dicen que puede aparecer incluso en sujetos adultos jóvenes de 30 o 35 años que se ponen a realizar actividades miopiogénicas”, diferencia.

Tiene mucho interés empezar cuanto antes mejor. Además, las lentes de contacto para controlar la miopía están específicamente diseñadas para población pediátrica y se ponen con total seguridad. “Las hay de todos los tipos posibles para poder hacer adaptaciones individualizadas teniendo en mente las características de cada niño, sus hábitos, el régimen de limpieza que va a hacer y el grado de madurez del niño”, explica García Molina.

Cuándo empezar el tratamiento

El especialista recomienda empezar el tratamiento “en cualquier momento que veamos que la tasa de progresión miópica es mayor de lo que se considera estadísticamente normal, que es superior a 0,50 dioptrías por año más o menos de media”.

Para controlar ese avance hay dos tipos de lentes de contacto. Las de terapia nocturna, lentes de contacto de ortoqueratología, que son las lentes con eficacia y la seguridad de mostrada. Se ponen por la noche, para dormir, y al quitárselas por la mañana el niño ve nítidamente, y puede ir al colegio o al instituto sin necesidad de gafas o lentes de contacto. “Es uno de los métodos más efectivos que hay ahora mismo para frenar la tasa de la progresión miópica”.

Y después están las lentes de contacto de día. Hay varios modelos, pero lo que buscan es los mismos efectos que las lentes de ortoqueratología pero en lugar de realizarlo mediante deformaciones de la córnea lo hacen por medios refractivos.

“El problema con estos tratamientos es que a priori no sabes a qué niños le va a funcionar y a cuáles no. La tasa de éxito normalmente es completa aunque hay casos en los que no funciona. Para que se considere que un tratamiento de control de la miopía tiene éxito tiene que reducirse la tasa de progresión miópica a la mitad de lo que estaba aumentando. Así es como medimos el éxito y en la inmensa mayoría esto se produce. Hay unos casos todavía mejores en los cuales no hay tasa de progresión miópica o es clínicamente irrelevante y hay otros casos, pocos, en los que la tasa de progresión miópica son inefectivas y hay que plantearse otro tipo de alternativas”, reconoce.

Este tipo de tratamiento en adultos no tiene tanto interés porque las tasas de evolución de la miopía son más reducidas. “Aunque se pueden adaptar este tipo de lentes no podemos estar seguros que el efecto que estamos consiguiendo sea debido a la lente de contacto o sea un proceso fisiológico normal en edades adultas. Donde tiene interés es en niños y jóvenes entre 6 y 18 años”, concluye.

