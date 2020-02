Café piscológico organizado por el Ateneo La Guiana

Nuevo Café psicológico organizado por el Ateneo La Guiana. Será el miércoles 19 de febrero en horario de 19:00 a 21:00 en la UNED de Ponferrada. Lleva por título “Más allá de nuestra zona de confort” y correrá a cargo de Cristina Guerra Fernández (Psicóloga).

El objetivo es conocer por qué a veces nos quedamos en el mismo sitio, con la misma gente, con la misma pareja, en el mismo trabajo, manteniendo siempre la misma rutina, sin atrevernos a cambiar nada, aunque sea tóxico y no seamos felices. Por qué nos da tanto miedo adentrarnos en lo nuevo, en lo que no conocemos, en viajar, en dar portazo a aquello que notamos que nos pesa cada día, pero no sabemos cómo cambiar.

Buscaremos de dónde vienen nuestros miedos al cambio, y refrescaremos nuestra mente de lo bien que le sentó ese último viaje, ese curso realizado, esa última persona conocida, para abandonar viejos hábitos y buscar cada día momentos y experiencias que nos llenen y nos hagan tener un día distinto, un día con más luz.

