“En nuestro modelo y filosofía no cabe la ‘bancalización’ de las cajas rurales”

En 2015, el director general de Caja Rural de Zamora y León, Cipriano García, participó en Astorga en el Foro de Debate NER Nueva Comunicación, poniendo de relieve la independencia y la doble vertiente, financiera y social, de la institución, que no solo no ha tenido dificultades por la crisis sino que ha demostrado una importante fortaleza, ampliando negocio.

La independencia, porque “el dinero no tiene color ni ideología” – nunca ha habido políticos ni sindicalistas en su consejo- y sus dos vertientes, la financiera y la social, son los pilares fundamentales de Caja Rural de Zamora y León, que ya tiene 15 oficinas con 40 empleados en la provincia y que sigue extendiéndose por la Comunidad como una mancha de aceite. Así lo explicó hoy en Astorga el director general de la entidad, Cipriano García Rodríguez en el transcurso del Foro de Debate NER Nueva Comunicación, organizado por la empresa Noroeste en Red SL, propietaria del Diario de Astorga y del Bierzo Digital, así como de la agencia NER Comunicación y Marketing.

Ante 50 invitados, fundamentalmente empresarios de Astorga y sus comarcas, autoridades, periodistas y representantes de otros sectores, Cipriano García explicó los objetivos y el funcionamiento de la Caja, cuyo público lo constituyen los particulares, los autónomos y las pymes, con un modelo federal, de cooperativa. “Con nuestro tamaño podemos hacer trajes a medida a nuestros clientes”, indicó, tras lo que quiso hacer hincapié en que “hemos sido capaces de no dejar a ningún cliente en la calle con un proyecto mínimamente viable”.

“La Caja Rural nunca ha cerrado el grifo, en los últimos siete años hemos aumentado incluso nuestros activos, tenemos tesorería suficiente para prestar a todos los proyectos, de particulares y pymes, que tengan viabilidad”, puntualizó.

Considerada como una de las tres entidades financieras más eficientes de España –la eficiencia es la correlación entre lo que se gasta y lo que se genera-, Caja Rural tiene un volumen de 2.500 millones de euros, 140 millones de recursos propios, de los cuales 100 son reservas propias, y sus fondos son tanto nacionales como internacionales, según explicó su director general. “Nos dividimos en provincias y hemos ido cogiendo los huecos que nos han dejado las cajas de ahorro que han ido desapareciendo”, puntualizó. De ahí su apuesta por el territorio, por imbuirse en él, por el trato directo con sus habitantes, “potenciando los proyectos de los emprendedores que puedan ser buenos para las zonas rurales, que actualmente están sufriendo el grave problema de la despoblación”.

¿Bancalización de las cajas?

Sobre el globo sonda lanzado por el Gobierno el pasado mayor, en cuanto a una posible “bancalización” de las cajas –siguiendo, en teoría, recomendaciones de la UE-, Cipriano García fue tajante: “En nuestro modelo y filosofía no cabe la bancalización de las cajas”.

“Con la bancalización se perdería el conocimiento de las personas”, manifiesta, y explica que en diferentes encuentros con el Gobierno y los partidos políticos “les hemos explicado nuestro modelo y filosofía, la contradicción que supondría que las cajas rurales, que no han dado problemas, que no han necesitado dinero, deban convertirse en bancos. Al contrario, la coherencia dice que con la recuperación económica nuestro mercado se fortalecerá”.

Podemos

Preguntado sobre los posibles nuevos cambios políticos, en alusión a Podemos, el director general señaló que “nuestra filosofía es que no participen en el consejo rector ni políticos ni sindicatos, ha sido así desde hace 25 años, nuestra independencia está garantizada”

“No conozco muy bien los objetivos de Podemos, su proyecto, dicen que van a apoyar cooperativas, me parece bien, pero lo de nacionalizarlas… creo que no se puede… es muy complicado, somos 42.000 socios, creo que políticamente eso no se puede manejar”, manifestó.

Por último, con relación a los problemas del país, en su opinión, la política “importante” que ahora necesita el país es la creación de empleo, “que la gente tenga trabajo y el paro disminuya”.

Cipriano García fue presentado por José Luis Martín, director de ABC Castilla y León, y Alejandro García Nistal, editor de Diario de Astorga y El Bierzo Digital y presidente del Consejo de Administración de Noroeste en Red SL, que también debatieron sobre el papel de las cajas rurales.

El Foro de Debate NER Comunicación es una iniciativa de la empresa Noroeste en Red SL, y se celebra periódicamente en Astorga y Ponferrada, sedes de sus dos periódicos, Diario de Astorga y Bierzo Digital. El próximo foro tendrá lugar en Ponferrada. Sus patrocinadores son Caja Rural de Zamora y León, Construcciones Boreste y Grupoimóvil.

Un Momento del Foro, celebrado en las instalaciones el hotel SPA, Ciudad de Astorga (S.G.)