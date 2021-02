Calentamiento climático: dudas y respuestas (Parte I)

Foto; Greenpeace

¿Se está calentando el clima?

Sí. La temperatura promedio del aire en la superficie de la Tierra ha aumentado aproximadamente 1 °C (1.8 °F) desde 1900, con más de la mitad del aumento desde mediados de la década de 1970 [Figura 1a]. Un amplio rango de otras observaciones (como la extensión reducida del hielo marino del Ártico y el aumento del contenido de calor del océano) e indicadores del mundo natural (como cambios hacia los polos de especies sensibles a la temperatura de peces, mamíferos, insectos, etc.); juntos, proporcionan una evidencia indiscutible de calentamiento a escala planetaria.

La evidencia más clara del calentamiento de la superficie proviene de extensos registros de termómetros que, en algunos lugares, se remontan a finales del siglo XIX. Hoy en día, las temperaturas se monitorizan en muchos miles de ubicaciones, tanto sobre la superficie terrestre como oceánica. Estimaciones indirectas del cambio de temperatura de tales fuentes como anillos de árboles y núcleos de hielo ayudan a ubicar los cambios de temperatura recientes en el contexto del pasado. En términos de la temperatura superficial promedio de la Tierra, estas estimaciones indirectas muestran que desde 1989 a 2019 fue muy probablemente el período de 30 años más cálido en más de 800 años; la década más reciente, 2010-2019, es la década más cálida en el registro instrumental hasta ahora (desde 1850).

Una amplia gama de otras observaciones proporciona una imagen más completa del calentamiento en todo el sistema climático. Por ejemplo, la atmósfera inferior y las capas superiores del océano también se han calentado, la capa de nieve y hielo está disminuyendo en el hemisferio norte, la capa de hielo de Groenlandia se está reduciendo y el nivel del mar está aumentando [Figura 1b]. Estas mediciones se realizan con una variedad de sistemas de monitorización terrestres, oceánicos y espaciales, lo que da mayor confianza en la realidad del calentamiento global del clima de la Tierra.

Si el mundo se está calentando, ¿por qué algunos inviernos y veranos siguen siendo muy fríos?

El calentamiento global es una tendencia a largo plazo, pero eso no significa que cada año sea más cálido que el anterior. Los cambios diarios y anuales en los patrones climáticos continuarán produciendo algunos días y noches, inviernos y veranos inusualmente fríos, incluso cuando el clima se calienta.

El cambio climático no solo significa cambios en el promedio global de la temperatura de la superficie, sino también cambios en la circulación atmosférica, en el tamaño y los patrones de las variaciones climáticas naturales y en el clima local. Los eventos de La Niña cambian los patrones climáticos de modo que algunas regiones se vuelven más húmedas y los veranos húmedos son generalmente más fríos. Los vientos más fuertes de las regiones polares pueden contribuir a un invierno más frío ocasional. De manera similar, la persistencia de una fase de un patrón de circulación atmosférica conocido como Oscilación del Atlántico Norte ha contribuido a varios inviernos fríos recientes en Europa, el este de América del Norte y el norte de Asia.

Los patrones de circulación atmosférica y oceánica evolucionarán a medida que la Tierra se calienta e influirán en las trayectorias de las tormentas y muchos otros aspectos del clima. El calentamiento global inclina las probabilidades a favor de más días y estaciones cálidas y menos días y estaciones frías. Por ejemplo, en los Estados Unidos continentales en la década de 1960 hubo más temperaturas bajas récord diarias que máximas récord, pero en la década de 2000 hubo más del doble de máximas récord que de mínimos históricos. Otro ejemplo importante de la inclinación de las probabilidades es que en las últimas décadas las olas de calor han aumentado en frecuencia en gran parte de Europa, Asia, América del Sur y Australia. Las olas de calor marinas también están aumentando.

Fuente: National Research Council 2020. Climate Change: Evidence and Causes: Update 2020. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25733.