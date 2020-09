Calviño aboga por extender los ERTE a empresas solventes con dificultades y sectores que “no puedan reabrir”

Nadia Calviño

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, abogó este lunes por extender los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) más allá del próximo 30 de septiembre a sectores que “no pueden reactivarse, que no pueden reabrir” y a empresas “solventes” con dificultades transitorias.

Calviño defendió, en una entrevista con TVE recogida por Servimedia, que los ERTE se han demostrado como una herramienta “tremendamente eficaz de protección de empleo” que los momentos más duros de la pandemia cubrió a tres millones y medio de trabajadores y 1,5 millones de autónomos.

En la actualidad continúan bajo ERTE 700.000 personas y 150.000 autónomos, ya que “cada día 4.000 o 5.000 personas salen de los ERTE” y se reincorporan al puesto de trabajo. “Eso nos demuestra también la rapidez que está teniendo la economía española para reactivarse”, indicó.

Sin embargo, subrayó que este instrumento también “supone un importante esfuerzo de solidaridad del conjunto de la población española” y “tiene un importante coste presupuestario”, de forma que a partir del 30 de septiembre hay que afinar su cobertura.

“Tenemos que asegurarnos de que se cubren a las empresas que verdaderamente eran solventes antes”, “están en una situación transitoria” y pueden “acompañar este proceso de reactivación en el futuro”.

A su juicio, no se trata “de una cuestión de sector como de concentrar los esfuerzos en las empresas que verdaderamente más lo necesitan”. “En lugar de cubrir demasiado y no tener impacto, tratar de centrar el impacto en aquellos sectores que no pueden reactivarse, que no pueden reabrir”, abogó, admitiendo que la negociación continúa abierta y su deseo es alcanzar un acuerdo que “nos garantice el mejor uso de los recursos públicos”.