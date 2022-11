El Camino Olvidado se hace visible con su primer Congreso

Inauguración del I Congreso del Camino Olvidado a Santiago. / EBD

El I Congreso del Camino Olvidado a Santiago se inauguró este viernes con la presencia de la delegada de la Junta en León, Ester Muñoz, el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, el presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, y la presidenta de la Asociación Leonesa del Camino olvidado a Santiago, María del Carmen Mallo.

En el acto, Muñoz puso en valor el Camino y su patrimonio, recordando que la Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León de la Junta de Castilla y León reconoció en el 2020 al Camino Olvidado y al Camino de Invierno como Caminos Históricos a Santiago de Compostela por Castilla y León. Igualmente, reconoció a los Caminos Liébana Sahagún, por los Picos de Europa, y Camino de Santiago por el Manzanal como nuevos Caminos Tradicionales.

“Recorriendo este verano el Camino Francés me he dado cuenta del tesoro que tenemos en esta provincia. No podemos permitirnos que el Camino Olvidado sea tan sólo un camino que transcurre por nuestra provincia, tiene que ser un camino de retorno. Que la gente que viene y conoce nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestras gentes y nuestros paisajes, cuando lleguen a Santiago apunten en su agenda que el año que viene tienen que volver a la provincia leonesa. Eso es lo que tenemos que conseguir. Desde luego la Junta va a estar apoyando las siete rutas jacobeas que recorren nuestra provincia”, declaró Ester Muñoz.