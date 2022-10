Pescadores de varias provincias se reúnen en Ponferrada para el XXIII Campeonato de Pesca

Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría

Un total de 22 participantes de diferentes provincias participaron en el XXIII Campeonato de Pesca “Ciudad de Ponferrada” celebrado este domingo. El evento estaba organizado por el Club Deportivo de Pescadores del Bierzo. Las modalidades fueron pesca a mosca y con normas de la Federación Española de Pesca y Casting (captura y suelta con anzuelos sin arponcillo o muerte).

Once de ellos pescan durante dos horas en tramos marcados y otros once controlan al pescador. So los encargados de medir la trucha y dar validez a la captura, la cual es tratada con el máximo cuidado y durante el menor tiempo.

Los resultados fueron los siguientes:

Fotografías de Manolo Santamaría

Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría Campeonato de Pesca Ciudad de Ponferrada. / Manolo Santamaría