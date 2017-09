Raúl Valcarce,, aprovechó este lunes la presentación de las ferias del pimiento y de la fruta paray no ayudas a la financiación. En cuanto, el regidor les solicitópara que los agricultores puedan asegurar y pagar el seguro de sus tierrasde lo contrario anunció que

Y es que en su opinión, Agroseguro “discrimina al campo de berciano”. “Lo que no puede suceder es que se discrimine permanentemente a la comarca en favor de otras. No entendemos qué intereses mueven a Agroseguro o sus responsables. Ya está bien, hasta aquí hemos llegado, y si no hay cambios el año que viene el sector tendrá que movilizarse. Durante toda la primavera y el verano no se ha movido ficha. Esto no puede ser. La política tiene que ser cambiante y rápida y ya que el estado es quien pone el dinero tiene que notarse. Los agricultores no pueden tener ni un año más sus cosechas mal aseguradas”, zanjó.

Por último, pidió a los pequeños productores “en la clandestinidad” que se den de alta en las marcas de garantía de calidad porque “tienen el perfecto derecho de vender sus productos pero darse de alta como microempresa sería la mejor medida. Tenemos que intentar que todo lo que se produzca en la comarca tenga su marchamo de calidad y su registro sanitario”.