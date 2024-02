El campo del Bierzo clama por una solución a sus problemas con una tractorada histórica

Tractorada de los agricultores bercianos. / QUINITO

“Hace casi cuatro años, en marzo de 2020, en este mismo sitio protagonizamos una movilización histórica del sector agroganadero del Bierzo, leyendo un manifiesto en el que mostrábamos y exigíamos cambios en las políticas autonómicas, nacionales y europeas que nos estaban lastrando. Por desgracia cuatro años después y una pandemia nunca antes vivida de por medio, tenemos que volver a movilizarnos con más argumentos y más problemas que en aquella ocasión”, comenzó el manifiesto que los agricultores y ganaderos del Bierzo leyeron esta mañana en la explanada del Toralín.

Allí se concentró el sector, llegado desde todos los puntos de la comarca, para iniciar una protesta histórica, con sus tractores, unos 150, por las calles de Ponferrada. Exigieron, al igual que sus compañeros del sector de todo el país, menos burocracia y, sobre todo, igualdad para todos ya que no pueden competir con productos que llegan de terceros países, e incluso de algunos de Europa, que no cumplen con las mismas exigencias y que por tanto tienen unos costes más bajos.

“Nuestros políticos no han sido capaces de frenar políticas y normativas europeas totalmente suicidas, ni de incrementar los controles para que el producto importado cumpla con las mismas exigencias que el producto nacional”, denunciaron. “No pedimos más que todas las normativas fitosanitarias, medio ambientales, laborales y de bienestar animal se apliquen a todo lo que entre en nuestro país”, continuó el manifiesto.

Añaden que esta política está provocando “competencia desleal”, además de engañar a los consumidores, quienes piensan que están adquiriendo el mismo tipo de producto que el nacional “con las mismas garantías sanitarias, la misma calidad, las mismas exigencias o las mismas garantías laborales”, explicaron.

Para revertir esta situación apelan a la unión del sector. “Esta movilización es clave. El Bierzo no se podía quedar atrás. Aquí no puede hacer la guerra cada uno por su cuenta. Hay que unirse”, dijo el presidente de la Asociación Berciana de Agricultores, Daniel Franco. “Las autoridades nos tienen que escuchar. No es normal que a mí me pongan unas reglas y a países externos les pongan otras más benévolas”, añadió.

Por su parte el presidente de la Asociación de Alimentos de Calidad del Bierzo, Pablo Linares, cree que “esto debe ser un toque de atención definitivo para que las administraciones se sienten a la mesa y empiecen a solucionar los problemas del sector”. “Por desgracia en este sector cada agricultor es su propia empresa y cuesta mucho movilizarlos. Cuando se llega a esto es porque ya hay un nivel de hartazgo y presión muy importante”, dijo.

Linares lamentó que a pesar de que ya se cumplen muchos días de reivindicaciones a penas hay movimientos desde las administraciones. “De momento vemos movimientos muy tibios para todo lo que se está movilizando. Sí ha habido algún anuncio, pero cosas que realmente no entran en el fondo de la movilización y no son análisis profundos de los verdaderos problemas. De momento los políticos no están pidiendo lo que demandamos”.

El manifiesto terminó con la lectura de todas las peticiones que se hacen desde el campo berciano. Reclama que se rebaje la inmensa burocracia que tienen que hacer y que en la Política Agraria Común (PAC) se modifique la reducción de fitosanitarios sin ofrecer alternativas. Piden que se derogue la ley de bienestar animal y se consensuen con los ganaderos las compensaciones por enfermedades. En cuanto al pago del IRPF, reclaman que se modifique y haya un límite por ingresos.

También exigieron la recuperación del contrato temporal y que se mejore el control de las especies cinegéticas, como jabalíes y conejos; mantener las ayudas al gasóleo agrícola y las reducciones de fertilizantes y abonos en el IRPF. A esto se suma la petición para que se revise y se actualice el catastro de las fincas del Bierzo, para que se ajuste a la realidad, y que se equiparen las ayudas a todos los apicultores.

Por último reclamaron mejorar la línea de seguros agrícolas, la eliminación “inmediata” de la Agenda 2030 e incrementar la lucha contra la avispa asiática.