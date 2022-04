Camponaraya continuará la rehabilitación de la Casa Ucieda, en pleno Camino de Santiago, con 661.157,03 euros

Dibujos del alzado de la fachada y parte de atrás de la Casa Ucieda de Camponaraya.

El Ayuntamiento de Camponaraya ha puesto en marcha el proceso para licitar las obras que conviertan la Casa Ucieda-Osorio en un Centro Cultural y Museístico en el Camino. Este gran proyecto, al que se dedicarán 661.157,03 euros, supondrá una rehabilitación para edificio que permita darle este nuevo uso. Cabe recordar que esta casona blasonada, una de las más hermosas de la villa de Camponaraya, se encuentra justo al lado del Camino de Santiago.

Una vez se adjudiquen las obras, los trabajos durarán 10 meses. Se espera rehabilitar el edificio de acuerdo al esquema funcional original; llevar a cabo reestructuraciones puntuales para mejorar el espacio de acceso y espera; suprimir barreras arquitectónicas; mejorar el acondicionamiento ambiental; dotarlo de instalaciones técnicas actuales; restaurar fachadas y corredores; adecuar el edificio auxiliar (antiguo almacén) para albergar los cuartos de instalaciones; y mejorar el acceso noroeste de la cerca y de la zona de jardín.

Al final, como resultado, se espera contar con 541,19 metros cuadrados dedicados al nuevo museo, que se dedicará al uso cultural y museístico vinculado al Camino de Santiago y a los vinos del Bierzo durante, al menos, 50 años. De esta manera, Camponaraya, y el Bierzo, contarán con una nueva pieza de su patrimonio con la que identificarse y a través de la cual hacer llegar a turistas y peregrinos algo más de nuestra historia justo al lado del mayor de los escaparates con los que cuenta la comarca, el Camino de Santiago.

Primera fase

En julio del año 2000, tras una primera inversión de algo más de 300.000 euros, se reparó la cubierta y se consolidó la estructura, además de instalar un ascensor para eliminar barreras arquitectónicas.

La Casa Ucieda-Osorio de Camponaraya

La casa Ucieda-Osorio está vinculada históricamente a los Señores de Canedo, una familia noble que poseía en la zona del Bierzo algunas de las construcciones de arquitectura residencial más singulares de la comarca, como esta casa solariega blasonada o el palacio de Canedo, declarado Bien de Interés Cultural.

El origen de la construcción no está datado; si bien, podría situarse en torno al S.XVIII, según la investigación realizada para el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago a su paso por Camponaraya, que la sitúa en la misma época que el Palacio de los marqueses de Quiñones, situado a escasos metros. Ambas construcciones presentan un estilo compositivo y constructivo muy similar y constituyen un conjunto de gran interés no sólo a nivel arquitectónico si no también etnográfico.

La información y posesiones que se atribuyen a la Casa de los Señores de Canedo2, también parece refrendar esta teoría, ya que hacia mediados del siglo XVIII aparece el nombre de Dª Benita de Olmo Navia Osorio y Sierra —casada con Don Manuel Osorio Pimentel de Medina Cachón y Ponce de León, XII Señor de Canedo—, como Señora de la Casa de Camponaraya.

En el siglo XX, la casa pasó a ser propiedad de Dª Carlota Osorio y de Puga, que contrajo matrimonio con D. Eumenio de Ucieda y Quiroga, apareciendo por primera vez el apellido Ucieda vinculado a la casa. Ellos o su hijo D. Rafael Ucieda y Osorio, XVIII Señor de Canedo, debieron mandar hacer los dos blasones que hoy adornan la fachada principal, ya que se trata de los escudos de armas de los Ucieda y los Osorio.

Durante los últimos años del siglo XX, la casa no tuvo mucho uso y se volvió inconfortable, por lo que empezó a deteriorarse considerablemente.

Su último propietario, D. Carlos Ucieda Ortega, decidió donar al Ayuntamiento de Camponaraya la propiedad el 3 de octubre de 2016, con la finalidad de dedicarla a actividades culturales, incluidas las museísticas, tal y como consta en escritura pública.

El consistorio inició en 2018 unas obras de urgencia que supusieron la reconstrucción de la totalidad de la cubierta de la casa (estructura, aislamiento y cobertura) y la construcción del volumen donde se prevé colocar un elevador que, en el futuro, dote de accesibilidad universal al inmueble.