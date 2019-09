Camponaraya celebra el VII Memorial Antonio Canedo con gran éxito y una altísima participación

El Ayuntamiento de Camponaraya, dentro del programa de fiestas de la Soledad, ha organizado el VII Memorial Antonio Canedo, con gran éxito y una altísima participación. Se jugaron tres torneos paralelos en El Hogar del Pensionista: el de federados, el de aficionados y el infantil.

El Torneo de Federados gozó de un alto nivel. Después de seis duras rondas, el vencedor del torneo fue Alberto Andrés Gonzalez, empatado a puntos con Manuel A. Cuevas Fernández; el tercer lugar fue para Iván Andrés Gonzalez. Como mejor jugador local quedó Sergio García Pérez; como mejor Sub 12 Heriberto Rubial Blanco y mejor Sub 14, Carmen Menéndez Osorio, seguida de Damián Lorenzo Calvo.

El mejor Sub 16 fue Fernando Lopéz Diez, el segundo Miguel Vallinas Palacios y la tercera Eva Martínez Nieto. Como mejor jugador del Bierzo resultó Miguel Casero Fernández; en segundo lugar quedó Alejandro Moro Murciego.

En el Torneo de Aficionados se alzó con la primera posición Diego Colangelo Fuertes, seguido de Pedro Blanco Diñeiro y Bruno Colangelo Fuertes. El mejor Local fue César Yebra Martínez.

En cuanto al Torneo Infantil, el primer puesto Sub 8 se lo llevó Santiago González Vilarraga, y el segundo, Gabriel García Ramírez. El Primer Sub 12 fue para Rodrigo García Ramírez, segunda resultó Mariana González Vilarraga. La mejor Sub 16 fue Jimena García Macías.

Además de una excelente organización los ajedrecistas gozaron hasta la octava posición del torneo de federados de premios en metálico y todos los participantes se llevaron una botella de vino.