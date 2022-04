Ayuntamiento de Camponaraya / QUINITO

El alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, anunció este lunes que el Ayuntamiento invertirá 350.000 euros a lo largo de 2022 en mejorar las instalaciones deportivas del pabellón municipal, las piscinas y el campo de fútbol, además de construir un nuevo campo de hierba artificial para la práctica de fútbol 7.

Morán aprovechó la presentación de la Jornada de Debutantes de Fútbol que tendrá lugar en Camponaraya este sábado para reiterar su compromiso con la promoción del deporte a nivel municipal, especialmente en el medio rural, algo que ya ha llevado al Senado a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP): "Tenemos muchas instalaciones con cerca de 40 años que requieren mejoras y con los fondos europeos tenemos una excelente oportunidad para llevarlas a cabo. No me canso de pedirlo al Gobierno de España".

En ese sentido, el también presidente de la Diputación de León señaló que no considera adecuado que sean las comunidades autónomas las que dedidan a dónde van esas inversiones porque "en Castilla y León no he visto nunca un plan de instalaciones deportivas. Buena parte de esos fondos se van a centros de tecnificación y de alto rendimiento y no queda nada para el mundo rural".

Eduardo Morán adelantó que ha solicitado sendas reuniones tanto con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, como con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, recordando que hace años exisitía una línea de ayudas federativas para la construcción de campos que actualmente está paralizada: "Tenemos que hacer piña para revalorizar el deporte y que sea lo que tiene que ser", señaló, asegurando que próximamente la Diputación tiene previsto firmar un convenio de Deporte Joven "para que todos los niños puedan llevar a cabo prácticas deportivas en su municipio o, al menos, facilitarles que lo hagan en otros próximos".