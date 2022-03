Campos insta a la Junta a poner en marcha el decreto de zonas sanitarias de difícil cobertura

El candidato berciano del PSOE, Javier Campos. / QUINITO

El procurador socialista berciano Javier Campos pidió este viernes a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha el decreto de zonas sanitarias de difícil cobertura "para terminar con un problema que se está convirtiendo en endémico en el Bierzo y Laciana, favoreciendo además a la sanidad privada".

Campos hizo estas declaraciones en respuesta a las que hizo la delegada de la Junta en León, Ester Muñoz, que responsabilizó de la falta de médicos al Gobierno de España: "Ya está bien de que echen balones fuera hacia otras administraciones", reprochó, "es hora de que se enteren de que la competencia en Sanidad es cien por cien de la Junta de Castilla y León".

El político berciano insistió en que el problema real no es la falta de profesionales, sino que no se consigue retenerlos en el Bierzo y Laciana y se van a otras zonas y comunidades con mejores condiciones: "Si se formase a un millón de Médicos Interno Residentes, la Junta seguiría perdiendo a un millón de Médicos Interno Residentes, porque el Gobierno autonómico no es capaz de fidelizar a todos los 'mires' que se forman", recalcó.