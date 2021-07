El Campus de Ponferrada de la ULE estrecha la colaboración con la Universidad de Washington

Alumnado de tercer curso de Grado en Enfermería del Campus de Ponferrada de la ULE (Universidad de León) han participado este año en intercambios virtuales de aprendizaje dentro de la asignatura ‘Gestión de Cuidados de Enfermería’ con profesorado y estudiantes del MBA de la Universidad de Washington. Esta iniciativa se enmarca dentro de los convenios de colaboración existentes entre la Universidad de León y la Universidad de Washington, impulsados por el Vicerrectorado de Internacionalización.

En este marco de colaboración, se ha materializado el contacto online sincrónico entre la profesora Margo Bergman de la Universidad de Washington y Pilar Marqués de la ULE, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud en el Campus de Ponferrada. La primera clase fue impartida por Margo Bergman a los alumnos de Enfermería de la ULE y concluyó con la sesión ofrecida por Pilar Marqués a estudiantes de MBA, en la asignatura Health Policy of USA.

Pilar Marqués llevó a cabo su presentación abordando uno de los temas de su investigación y del Grupo SALBIS, sobre el Método de Social Network Analysis, con el título: ‘The hidden power of structure: Social network analysis as a methodology for analysing contact patterns’. Marqués explicó el método y la importancia de la estructura generada entre las personas en cualquier contexto. “Las redes son importantes en todos los ámbitos. Por ejemplo, relacionadas con nuestra salud y bienestar, los contactos importan para sobrevivir en la enfermedad, para tener buenos hábitos de vida y para tener una buena salud mental, entre otros” manifestó la profesora de la ULE al tiempo que se refirió a la importancia de las redes en las organizaciones “porque son importantes para generar un alto grado de producción, para motivar o entusiasmar, o para generar confianza en las transacciones económicas”. Marqués también incidió en la idea de que todos “estamos inmersos en distintas redes y las gestionamos cada día”.

Después de su intervención hubo un animado debate porque los estudiantes del MBA mostraron gran interés y les sorprendió el gran número de posibilidades de aplicación del método Social Network Analysis a su contexto. La sesión planteó la necesidad de estrechar contactos entre la Universidad de Washington y la Universidad de León, especialmente desde el Campus de Ponferrada, en el cual se han llevado a cabo reuniones entre estudiantes y profesores por primera vez, durante este año. Una apuesta que enlaza con el interés del Vicerrectorado de Internacionalización por intensificar las actividades internacionales en la rutina diaria de la formación académica.