El Campus de Ponferrada celebra la próxima semana la 'Summer International Week'

Campus de Ponferrada. / EBD

El Campus de Ponferrada de la universidad de León (ULE) celebrará la próxima semana la Summer International Week, una actividad que ha sido organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización, y que se desarrollará hasta el próximo viernes 14 de julio, con la presencia de una veintena de personas procedentes de universidades socias de diversos lugares del mundo, y la participación activa de miembros de la ULE.

Las actividades de esta edición comenzarán el lunes con el acto de apertura y bienvenida institucional en el Campus de Ponferrada, que tendrá lugar a las 10.00 horas en el Edificio de Servicios y correrá a cargo de la vicerrectora, Pilar Marqués Sánchez.

A continuación, dará comienzo un taller titulado Chasing wildfires (and more) from the space, que será impartido por la profesora Flor Álvarez Taboada, de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF).

Hay que destacar que este año se cuenta con la presencia de personal procedente de diez países: Armenia, Irán, Israel, Kosovo, Marruecos, Montenegro, Senegal, Hungría, Rumanía y Letonia.

La Summer International Week se completa con una fuerte carga académica y de formación para profesores y administrativos internacionales. Los participantes podrán acceder a varios talleres y actividades que tendrán la internacionalización como tema transversal, y que abordarán aspectos como Persiguiendo incendios forestales (y más) desde el espacio, Fisioterapia en la Universidad de España o la Sensibilización con los ODS en la sociedad.

También habrá tiempo para visitar y conocer la belleza de la comarca con un recorrido por el centro histórico de la ciudad donde los participantes podrán conocer los monumentos más emblemáticos de Ponferrada y disfrutar de la gastronomía del Bierzo con una visita y cata en Bodegas y Viñedos Gancedo y una comida en el Palacio de Canedo. La semana se completará también con una visita al campus universitario de Vegazana, en León.