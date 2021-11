Inauguración de la jornada ‘Género y violencia. La voz de la experiencia profesional’ en el Campus de Ponferrada. / EBD

El Campus de Ponferrada de la ULE acoge este martes las jornadas ‘Género y violencia. La voz de la experiencia profesional’, organizadas en colaboración con la Subdelegación de Gobierno para analizar los protocolos de actuación en casos de violencia de género y las posibles mejoras que se puedan llevar a cabo en los mismos para terminar con esta lacra.

La directora del Área Social de la ULE, Adelina Rodríguez, explicó que “vamos a plantearnos cómo funcionan esos protocolos y buscar alternativas o soluciones a aquellas cosas que no funcionan, pero también hablar sobre las que sí lo hacen. En ningún momento queremos poner en duda la profesionalidad de las personas que trabajan en estos casos, sino que ellos nos cuenten su propia experiencia y en base a ello sugerir los cambios oportunos”.

Por su parte, la coordinadora de las Unidades de Violencia de Género en Castilla y León y jefa de unidad en la Subdelegación de Gobierno en León, Jessica Martínez, señaló que “estamos haciendo una reflexión en este mes de noviembre, encaminada al Día Internacional contra la Violencia Machista, donde buscamos ver en qué podemos mejorar. Justamente este año, con tres víctimas mortales en Castilla y León y una en la provincia de León, nos obliga a ver si el sistema funciona o no y en qué se puede mejorar”. En este sentido, asumió que “en el momento que hay una víctima mortal, hay algo que no está funcionando” y recordó que las líneas de actuación han de ir encaminadas a “una propuesta colectiva, no a una institución o al ámbito educativo, sino que se trata de educación social y hacer un cambio que impregne a toda la sociedad”.

Plan de Igualdad en el Ayuntamiento de Ponferrada

A la jornada asistió también el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, que lamentó que “aunque se ha recorrido mucho camino, todavía queda mucho por andar. Hemos visto que en 2021 se reúne un grupo de mujeres políticas con alta responsabilidad y se lo denomina aquelarre o reunión de pijamas, cuando si se hubiera tratado de hombres se hablaría de cumbre al más alto nivel”. Ramón reiteró la “implicación evidente” del Ayuntamiento, “que se demuestra con hechos, como la Universidad Feminista, la divulgación por institutos o la campaña de sensibilización contra la explotación sexual”.

Además, el regidor recordó que “aunque es obligatorio desde 2007 tener un Plan de Igualdad, ha sido este equipo de Gobierno el que ha cogido el toro por los cuernos y lo está elaborando, y lo estamos haciendo en una doble vertiente: interno para el propio Ayuntamiento y un plan que va a velar para que se cumplan esos principios en las relaciones del Ayuntamiento con todo tipo de instituciones y actores de la vida civil”.