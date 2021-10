Canal romano de Molinaferrera, en tierra de nadie

He aquí ,uno de tantos vestigios, que con temple , se aferra a la roca en medio del monte , esquivando el tiempo, buscando la eternidad.

Y de aquellos tiempos, gozamos ,desde hace ya más de dos mil años , de este precioso Canal Fluvial de origen Romano, que transcurre por las inmediaciones de la localidad de Molinaferrera, asomándose al río Cabrito, en su margen derecho , entre las escobas quietas.

La larga estancia de los Romanos por el Teleno y las comarcas próximas , constituyen uno de los mayores legados de arqueología e ingeniería, apreciable hasta nuestros días .

Los Romanos se llevaron el oro ,dejándonos las lápidas de sus muertos y restos arqueológicos, además de infinitas leyendas y curiosidades.

En la Cabrera alta , las mujeres, no lamentaban que los Romanos se llevaran el oro de sus tierras, si no que a consecuencia de aquellos forasteros dominantes y explotadores, habían carecido de agua llevándosela por los canales, dejando sus ríos secos y no poder cultivar.

En Maragateria, a menudo aparecían las lápidas Romanas cuando iban a arar , incluso algunas aún hoy siguen integradas en algunas fachadas de las casas , como en Pedredo , aunque ya desaparecidas , estuvieron colocadas numerosas lápidas sujetando el tejado de una casa.

Pero no todos los restos arqueológicos llevaron el mismo fin , algunos , se depositaron en los museos , otros, siguen sin aparecer, pero una gran parte están en manos de algún particular entre varios pueblos de Maragateria y la Somoza.

De todas estas curiosidades y muchas otras que no se deben mencionar, cabe nombrar la del sacerdote de Turienzo de los Caballeros, que en el siglo XVII pidió permiso para realizar excavaciones en busca de tesoros por Maragateria, o el cura párroco de Luyego de Somoza que Lucía un anillo de plata ,recién hallado ,con el busto en relieve de un guerrero o soldado Romano y una inscripción lacónica en caracteres Griegos en la parte interior del mismo.

Pero la tierra está , dormida y dorada , y aún sin arar o arada , posee el misterio.

Posee los tiempos y la ceniza del poso oculto de tu origen , aquel , que poco a poco nos allanara el camino que conduce a la historia enterrada .

Isasy Cadierno