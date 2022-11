Cantautores y poetas

Es una pregunta que a veces yo me hacía y que ahora me hace mi hijo: ¿Por qué no hay cantautores de derechas? A mí me respondían que sí los había y me ponían de ejemplo a María Ostiz y otros. Esta semana ha muerto Pablo Milanés, el de “eternamente Yolanda”. Canto que ha pervivido por generaciones y que se quedará para siempre en la cultura popular de todo hispanohablante.

Cabe señalar, que con Silvio Rodríguez, dieron fama y forma a la Nueva Trova Cubana. Pero lo que son las cosas, Silvio se aferró al régimen castrista comunista y Pablo se desencantó con un gobierno que hizo una revolución para cambiar de dueños del país y que todo fuera igual o peor que con Batista. De hecho se dejaron hasta de hablar y Milanés terminó viviendo en España.

La mayoría de cantautores no dejan de ser poetas con guitarra, o guitarristas recitando poemas de otros. Son la misma esencia del pueblo, un hombre solo con su voz ante la masa. La poesía del alma es néctar dirigido al sistema nervioso central, por eso nos hace estremecer un buen canto, un sencillo estribillo. Pero frente a la poesía de la queja está la poesía que promete, que cree en su futuro y en la gente. La poesía que ensalza a los héroes pretéritos a los que emular dando la sangre por el pan, un trabajo digno y la justicia social.

Resulta curioso otro artista famoso español, gato madrileño como a él le gusta definirse por el amor a la noche y a Madrid. El que dio letra y música al himno de su Atlético centenario y que no es otro que Joaquín Sabina. ¿Qué ha podido pasar por su cabeza para declarar que el comunismo le ha decepcionado y que esa izquierda ya no le representa?

A este paso Víctor Manuel, Ana Belén o Miguel Ríos, antes afamados músicos poetas de toda una etapa de España marcada por el progresismo de izquierdas, ahora grandes empresarios productores y millonarios podrían estar al caer también de su ideario libertario. Bueno, a lo mejor no, ahora que son patronos puede que no sea bueno para el negocio cambiar el rol de guerrilleros de la palabra como Alberti y compañía.

