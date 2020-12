Cao explica que el centro de día de Asprona no se instaló en Bembibre por diferencias entre particulares

La asociación y los propietarios del local donde preveía instalarse no consiguieron llegar a un acuerdo

Silvia Cao / EBD

El centro de día de Asprona no pudo ubicarse en Bembibre porque, finalmente, la asociación y los propietarios del local no consiguieron llegar a un acuerdo en la operación de compra-venta de la propiedad sita en la Calle La Martina. En dicha operación, una transacción entre particulares, “nada tiene que ver el Ayuntamiento, nosotros no podemos, de ninguna de las maneras intervenir en un negocio entre particulares. ¿Eso es ser negligentes?”, se pregunta la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, en respuesta a las críticas del PP.

“El Ayuntamiento de Bembibre no disponía de ningún inmueble que pudiera ser objeto de cesión a Asprona, algo de lo que sí disponía el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, de manera que, como es lógico, ante la falta de acuerdo con el propietario del local y el ofrecimiento del Ayuntamiento vecino, Asprona decidió instalarse en el centro de día cedido por Torre, algo que a Bembibre, una vez que estaba claro que aquí no podía ser, le alegra, porque el futuro de Bembibre está ligado al del resto de municipios de El Bierzo”, explica Cao.

Lo más sorprendente de la nota de prensa del Partido Popular es, según la alcaldesa, que la portavoz del PP. Elsa García, preguntó sobre este asunto en la Comisión de Hacienda “y ya allí se le explicaron las circunstancias del por qué el centro de día no se ubicó aquí, en Bembibre, y aún así, hechas las pertinentes aclaraciones sacan una nota de prensa en la que se dedican a mentir y, lo que es peor, lo hacen a sabiendas”. “Una desfachatez que los define. Tratar de engañar a la gente por sistema no es una buena forma de trabajar, Sra. García, déjese de engaños y cuente las cosas como son, no como le gustaría a usted que fueran”, apostilla.