‘Capitalitis’

El pasado mes de diciembre se presentaba en la capital leonesa la obra ‘Diagnóstico de la provincia de León’, “un libro colectivo y pluridisciplinar en el que han participado 27 autores procedentes del ámbito académico y profesional, quienes a lo largo de 19 capítulos realizan un análisis de la evolución y la situación actual de la economía, la sociedad y el territorio de la provincia”, según sus coordinadores, y el primero de su temática en 50 años. En el Bierzo supimos de la existencia del libro y de su presentación por una nota de prensa pero, fundamentalmente, por lo publicado en los medios de comunicación provinciales.

Según pude leer en los mismos, preguntados por los sectores de futuro de la provincia, los coordinadores de la obra lo tenían claro: el futuro de León pasa por los sectores de las TIC y de los productos químico-farmaceúticos, cuyas empresas se ubican en la ciudad de León y su alfoz. Ni una palabra del Bierzo ni del resto de la provincia. Tampoco ninguna pregunta al respecto de los medios de comunicación.

Intrigada por esta falta de información me decidí a comprar el libro, que no encontré no solo en ninguna de las seis librerías de Ponferrada en las que pregunté, sino tampoco en la Biblioteca Municipal, donde tomaron buena nota para pedirlo -en cualquier caso, la obligación de mandarlo es de quien lo edita-. En la biblioteca pública de la ciudad de León sí hay dos ejemplares, pero para consultar en sala; así pues, imposible gestionar un préstamo desde allí.

No me acerqué a la biblioteca del Campus de Ponferrada pues tras buscar el libro en el catálogo digital de la ULE solo encontré tres ejemplares disponibles para el préstamo, dos en la facultad de Económicas y uno en Filología y Letras, ambas en el Campus de León. El libro sí aparece en el catálogo de la biblioteca de Ponferrada, pero sobre su estado no se especifica si está disponible o no, sino que junto a su nombre figura simplemente la palabra ‘traslado’. El resto de campos, incluido el de ‘tipo de préstamo’, están vacíos… Finalmente pedí el libro a través de una librería Ponferradina, por aquello de favorecer el comercio local -que falta le hace-, a la que tardó en llegar desde León una semana.

Con la obra en la mano, me puse a revisar, capítulo a capítulo, lo que del Bierzo se dice en sus más de 400 folios. Y lo cierto es que aunque el trabajo no está estructurado por comarcas, lo cual es lógico dada su dimensión provincial, los autores tratan con profusión lo relativo al Bierzo: agroalimentación, que consideran un sector de futuro para varias partes de la provincia, fabricación de maquinaria eléctrica -aerogeneradores eólicos- , carbón y pizarra, turismo, medio natural… Entonces, ¿por qué ni una sola palabra en la presentación en la capital leonesa?

También existe la posibilidad de que el libro se presentara en Ponferrada. Pero entonces, dado el carácter provincial de la obra, nos encontraríamos con el problema a la inversa: el poco interés de los habitantes de la capital del Bierzo por lo que expusiera que no tuviera que ver con su comarca…