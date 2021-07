USE Bierzo reclama regularizar la nueva captación de agua de Valdecañada para evitar un “problema serio de salud pública”

El grupo municipal de USE Bierzo reclamó este lunes a los responsables del Ayuntamiento de Ponferrada que procedan a la regularización de la nueva captación de agua de la localidad de Valdecañada

Samuel Folgueral en el depósito de aguas de Valdecañada. / USE

El grupo municipal de USE Bierzo reclamó este lunes a los responsables del Ayuntamiento de Ponferrada que procedan a la regularización de la nueva captación de agua de la localidad de Valdecañada para evitar un “problema serio de salud pública”, después de que una denuncia del concejal no adscrito Manuel de la Fuente desvelara que la obra, en la que se invirtieron recientemente 24.000 euros, carece de los informes preceptivos del Servicio Territorial de Sanidad de León. “La actuación del Ayuntamiento es, aparte de una chapuza, una ilegalidad”, subrayó el portavoz de USE, Samuel Folgueral, tras desplazarse a este núcleo perteneciente al municipio de Ponferrada para comprobar ‘in situ’ las condiciones del abastecimiento de agua.

Acompañado por su compañera de filas Cristina López Voces, Folgueral lamentó que la situación “provoca sonrojo”. “Se capta directamente el agua con un decantado de gravas y un tubo que va directamente a los depósitos en una zona marcada por pisadas de animales salvajes, sin ningún tipo de control, protección ni cercado contra la suciedad ni contra cualquier sabotaje”, explicó. En ese sentido, instó al Consistorio a tomar las medidas oportunas para regularizar una “obra ilegal” y recordó que, en caso contrario, la captación debe dejarse sin uso.

Del mismo modo, Folgueral denunció que la derivación del agua no cuenta con ningún tipo de vallado y se ha tapado “de forma casera” con una laja de pizarra y una pequeña ceranda “para filtrar algo”. “Son condiciones impropias del siglo XXI, lejos de cualquier concepto de salubridad. No nos extraña que la Junta haga mención a esas arquetas y le de un mes al Ayuntamiento para mejorarlas. De hecho debería sustituirlas y unirlas a través de un tubo, ya que con el cauce abierto no se dan condiciones de salubridad”, concluyó.

Respuesta a la denuncia sobre el agua de Valdecañada



Mañana se cumple un año desde que la Concejalía de Infraestructuras inició la ejecución de la obra de mejora de abastecimiento de agua en esta localidad, con una inversión que alcanzó los 24.000 euros. Los trabajos consistieron en la puesta en servicio de una nueva captación en el cauce de la reguera próxima al depósito para recoger el agua que pasa por ella. Las obras incluyeron la ejecución de tres drenajes subterráneos para resolver el problema que se da en época estival y en períodos de gran afluencia de visitantes, en los que la captación es insuficiente para abastecer a la localidad, debido a la merma del caudal y al incremento de la población.

Hace escasas semanas, el concejal no adscrito del Ayuntamiento, Manuel de la Fuente, denunció las condiciones de salubridad de esta nueva captación, una denuncia que fuentes municipales calificaron de “bulos sin contrastar”, en palabras del concejal de Sostenibilidad Medioambiental de Ponferrada, Pedro Fernández. Según Fernández, es “absolutamente falso” que el agua de la captación se mezcle con excrementos y orines de animales, tal y como denunció De la Fuente. “El agua de dicha captación no se obtiene de la reguera (…) sino que proviene de una captación subterránea”, remarcó el concejal, que destacó que los análisis periódicos demuestran que el abastecimiento en la pedanía “está en perfectas condiciones”.

Este pasado fin de semana, De la Fuente hizo pública la respuesta de la Junta a su denuncia y remarcó que el informe emitido por los Servicios Sanitarios insta al Consistorio a solicitar el permiso del Servicio Territorial de Sanidad para seguir utilizando la captación. Del mismo modo, los informes otorgan al Ayuntamiento un plazo de un mes para reparar dos arquetas de la primera captación y un plazo de cuatro meses para entubar la conexión entre ambas.