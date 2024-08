Las caras más famosas del Bierzo invitan a participar en el festival Musicamino

Luis del Olmo, Yuri, Prada a Tope, Leo Harlem o Miguel Martínez Basurco, entre otros, invitan a participar en el festival Musicamino de Villafranca del Bierzo a través del spot promocional que se ha publicado este lunes en la página web del evento y en sus redes sociales. El festival tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de septiembre y entre las destacadas caras que animan a acudir a Villafranca también se encuentran el enólogo Raúl Pérez, el artista José Antonio Robés, el hospitalero Jesús Arias ‘Jato’ o el exfutbolista Julio Baptista.

El festival Musicamino se vertebra en torno a tres ejes principales: música, vino y Camino de Santiago. En el apartado musical destacan, el viernes 27 y el sábado 28 de septiembre, las actuaciones de grupo señeros como Dorian, La Habitación Roja y Muchachito Bombo Infierno, así como de otras formaciones de renombre tales como Colectivo Panamera, Apartamentos Acapulco, Fetén Fetén, Catalina Grande Piñón Pequeño, Me Fritos and The Gimme Cheetos, Mazu & The Rokkens, Rapariga Dj y Sr. Rock and Roll.

En las actividades paralelas a los conciertos se reservará un espacio dedicado en exclusiva al mundo del vino, el ‘Musicavino’, con catas, ponencias, degustación de vinos de la DO Bierzo, maridajes, catas didácticas dirigidas por prestigiosos enólogos, promoción y venta de productos. En estas actividades participarán conocidos maestros del mudo del vino, como Raúl Pérez, Nacho León, Santiago Ysart, Adelino Pérez, César Márquez y muchos más. Habrá también catas musicales en las que enólogos y artistas elevarán la cultura del vino a nuevas cotas creativas.

Los niños y niñas tendrán su propio espacio seguro con hinchables, juegos y talleres de acceso gratuito. El 29 de septiembre, último día de Musicamino, se reservará para ‘Musicafamily’, una jornada especial de puertas abiertas con juegos, talleres y actividades para todos los miembros de la familia.

Por lo que se refiere al Camino de Santiago, Musicamino ha organizado una etapa jacobea con llegada a Villafranca y con participación de una celebrity, artista o banda relacionados con el Bierzo. Por otro lado, se han programado, para el viernes 27 y el sábado 28 de septiembre, dos foros que, bajo el título El Bierzo en el Camino, abordarán el presente y el futuro del Camino de Santiago Francés a su paso por la comarca berciana.