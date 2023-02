Los propietarios de las carboneras de la MSP comienzan a recibir la notificación del proceso de expropiación

Los que no estén conformes con el precio calculado podrán acudir al Jurado de Expropiaciones Forzosas

Carboneras del poblado de la MSP. / Bierzodiario

Los propietarios de las carboneras del poblado de trabajadores de la Minero Siderúrgica de Ponferrada comenzarán a recibir en estos días la notificación de la expropiación. Los planes del Ayuntamiento para esta zona pasan por la adquisición de estos compartimentos, que son 318, para la ulterior demolición y urbanización del entorno, próximo al instituto Europa, la residencia de ancianos, el centro de día de Alzheimer Bierzo y las oficinas de la Junta.

Según ha explicado el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, quien ha asegurado que se está intentando agilizar al máximo esta actuación, en caso de que haya conformidad, no habrá problema. “Es previsible —ha dicho Ramón— que entre tantos propietarios, alguno no lo esté [conforme con el precio]”. Aquellos propietarios que no estén conformes con el precio calculado por los servicios municipales podrán acudir al Jurado Provincial de Expropiaciones Forzosas, que podría recalcular el justiprecio.

Expropiación de las carboneras de la MSP

El precio calculado por el Ayuntamiento de Ponferrada para cada una de las 318 carboneras del poblado de trabajadores de la Minero es de 110,28 euros. Esto hace que el desembolso que, en principio, haya preparado el consistorio para esta adquisición sea de 35.068,22 euros.

El poblado de los trabajadores de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) es uno de los elementos arquitectónicos más característicos de la que fue la ciudad del dólar. Estas residencias responden a un estilo peculiar, que si bien abunda en Ponferrada (en los edificios del parque del Temple u otras zonas que pertenecían a la MSP, como el entorno del edificio del Consejo, donde hay más viviendas y está el colegio Valentín García Yebra), no responden a cánones de la arquitectura tradicional sino que están ligados a la historia de la ciudad en el siglo XX.

Esto ha llevado a que las deterioradas carboneras del poblado de trabajadores de la MSP hayan sido objeto de debate, por la necesidad, por un lado, de responder de alguna manera a su afectado estado y, por otro, por el interés histórico que podría sostenerse para evitar su total desaparición. En el debate político, ha habido propuestas relativas a mantener estos elementos en el marco de un proyecto de museificación.