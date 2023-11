Cáritas abre PIC en Ponferrada y Bembibre para ayudar a las personas a realizar trámites digitales

Puntos PIC. / CDA

Los Puntos de Información y Consulta son entornos facilitadores de acceso a las TICs y ayudan a todo el que lo necesite, para lo que les acompaña en los trámites una persona de Cáritas Forman parte del programa Cáritas T-Forma a través del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea con los Fondos New Generation.

El PIC (Punto de información y consulta) es un entorno facilitador de acceso a las TICs (tecnologías de la información y la comunicación), que permite a quienes lo utilizan adquirir habilidades digitales para el uso de internet y con ello mejorar la gestión en diferentes ámbitos de la vida como realizar solicitudes, pedir citas, etc.; trámites digitales que en muchas ocasiones no son fáciles de realizar por las personas debido a la dificultad de comprensión de los pasos a seguir o por no disponer de facilidad para el acceso a internet o para manejarse en la red.

Son tareas que ya se están llevando a cabo desde diferentes programas de Cáritas como los de empleo, extranjería o Amanecer, a los que desde este PIC se les presta ya ayuda y complemento.

El PIC cuenta con una persona de Cáritas que acompaña, ayuda y asesora a todos los que lo necesiten en cualquier trámite digital que deban hacer en su vida.

El PIC está abierto para servir de ayuda a todas las personas que lo requieran, sea cual sea su situación personal, y está encuadrado en el programa Cáritas T-Forma, un proyecto desarrollado por Cáritas Castilla y León y que llega a nuestro territorio gracias a un acuerdo con Cáritas Diocesana de Astorga. Se trata de una acción incluida en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea con los Fondos New Generation.

Cáritas apuesta porque nadie se quede atrás, y la brecha digital es una barrera que debemos salvar y un problema latente en nuestra sociedad, que es transversal, ya que no afecta sólo a determinados grupos de edad o de situación socioeconómica.

Puntos PIC en Cáritas Diocesana de Astorga

Ponferrada: Calle Real, 63. De lunes a viernes de 10 a 12. Es preciso cita previa (987 410324)

Bembibre: Avenida El Bierzo, 22. De lunes a viernes de 10 a 12. Es preciso cita previa (987 411678)

Astorga: Avenida Martínez Salazar, 8. De lunes a viernes de 10 a 12. Es preciso cita previa (987 387119)

La Bañeza: Calle María Zapata. De lunes a viernes de 10 a 12. Es preciso cita previa (635 186 680)

O Barco de Valdeorras: Calle Valorca, 2. De lunes a viernes de 10 a 12. Espreciso cita previa (988 320933)