Cáritas de Astorga destinará a Gaza la mitad de lo recaudado en Navidad

El obispo de Astorga, Jesús Fernández (C), junto a la directora de Cáritas Diocesana de Astorga, Inmaculada del Peso, y el director de Cáritas de la UPA de Ponferrada, Amador Pinos (D), durante la presentación de la campaña de Navidad. / Ical

Cáritas Diocesana de Astorga invertirá la mitad de la recaudación que obtenga en la campaña de Navidad a ayudar a los ciudadanos de la franja de Gaza.

Así lo anunció este viernes en Ponferrada el obispo de Astorga, Jesús Fernández, quien presentó la campaña de este año que lleva por lema Esta Navidad tú tienes mucho que hacer. Somos oportunidad, somos esperanza. “Nuestra mirada compasiva se dirige a niños, adultos, ancianos que en la franja de Gaza están sufriendo una especie de embolsamiento, con dificultades para el desplazamiento, falta de agua, alimentos, medicinas o combustible”, explicó el obispo, quien pidió a los ciudadanos que durante estas fiestas miren a su alrededor y tengan en cuenta que hay mucha gente que no puede disfrutar de estas fechas con alegría. “Cáritas busca situarse siempre al lado de los que sufren, estén donde estén. Por eso nuestro compromiso no es político ni ideológico si no con las personas necesitadas”.

Donativos con destino Gaza

Con el dinero que se recaude pretenden colaborar en la distribución de medicinas, kits de higiene o la atención psicológica. “Nos sumamos al llamamiento del Papa Francisco para que haya un alto al fuego definitivo, no provisional, y para que ambas partes protejan a la población y garanticen el acceso a la ayuda humanitaria. También para que liberen a todos los rehenes”, rogó.

La otra mitad de la recaudación será para seguir atendiendo a los transeúntes que cada día son atendidos en la Casita San José de Astorga y el Hogar y Comedor Social ‘San Genadio’ de Ponferrada. Y es que cada vez son más las personas que se ven obligadas a vivir en la calle.

Según los datos aportados por Fernández, las familias cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes. El 18 por ciento de ellas se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez cubiertos los gastos de vivienda y alimentación. De hecho 6 de cada 10 euros que ingresan se van en estas dos cosas. “La pobreza habitacional, además de otras, lleva cada día a más personas a salir e instalarse en la calle, vagando de un lugar a otro sin poder echar raíces y careciendo de esperanza”.

Ayuda a Gaza y a los comedores de Astorga y Ponferrada

El Hogar del Transeúnte y Comedor Social San Genadio de Ponferrada tiene actualmente a 18 personas que duermen cada día en sus instalaciones. En el comedor se dan cita una treintena de personas diarias, además de las 61 familias que se llevan a sus casas tuppers de comida con los que se alimentan 175 personas al día. Y las cifras no paran de aumentar.

Lo mismo ocurre en la Casita San José de Astorga, donde cada año crece el número de usuarios en torno al cinco por ciento, según desveló la directora de Cáritas Diocesana de Astorga, Inmaculada del Peso. “A mí lo que más me impresiona siempre es la herida que tienen. Necesitan mucha compañía”, dijo. La Casita San José tiene actualmente 184 usuarios.

Para poder colaborar con todas estas causas, las parroquias de la diócesis harán colectas.

Además el 21 de diciembre habrá una chocolatada solidaria en el barrio ponferradino de Cuatrovientos. El colegio La Inmaculada de Ponferrada recogerá alimentos, al igual que lo hará la parroquia de San Antonio. La de Santiago Apóstol, en Flores del Sil, aportará juguetes y a lo largo de estos días se irán sumando a esta campaña más parroquias y centros educativos que suelen colaborar, como el colegio San Ignacio, La Asunción o el Campo de la Cruz, todos ellos en Ponferrada. También habrá una campaña radiofónica a través de la Cope en el Bierzo y en Astorga los días 18 y 19 de diciembre.