Carlos Bravo: “La Ponferradina es un tren que tenía que coger”

Carlos Bravo, durante su presentación como jugador de la Ponferradina / QUINITO

La Ponferradina presentó este miércoles al extremo Carlos Bravo (Madrid, 1993), procedente del Unión Adarve, que ha firmado por el club berciano hasta junio de 2021, con una temporada más en función de objetivos.

Tras debutar el domingo ante su exequipo, el nuevo jugador blanquiazul reconoció que “desde que se planteó la opción de venir a la Ponferradina no me lo pensé. Es un tren que tenía que coger, la oportunidad de mi vida para engancharme al fútbol profesional”.

Bravo aseguró que “hace nada estaba jugando en Tercera y este es un salto increíble. La Deportiva es un club profesional en todos los sentidos y me ha sorprendido el cariño de la afición desde el primer día sin apenas conocerme. Es algo por lo que llevaba peleando mucho tiempo”.

A la hora de aceptar la oferta blanquiazul, Carlos Bravo tuvo las referencias de dos exjugadores de la Deportiva como Sierra y Berodia, con los que jugó en el Móstoles: “Me hablaron muy bien del club y fue la guinda que me impulsó a aceptar la oferta”.

En cuanto a los objetivos de la Ponferradina, Bravo asume que “nos los marcamos nosotros cada día. Ahora estamos en una posición privilegiada que hay que intentar mantener y cuando llegue mayo a ver lo que pasa. Estoy seguro de que todo va a ir bien”.

Su poblada barba también fue motivo de comentarios en su presentación, ya que el jugador admitió que “hay división de opiniones en mi familia y entre los compañeros, pero me gusta ser conocido como el chico de la barba”. Eso sí, recordó que “cuando ascendí con el Conquense me la afeité y no me importaría repetirlo”.

Mercado cerrado

Por su parte, el presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, aseguró que tras la incorporación de Kaxe, Manu García y Carlos Bravo el mercado invernal está “en principio, cerrado, pero si sale algo interesante estaremos atentos a todo”.