Carlos Fernández insiste en que es “inviable” volver al anterior sistema de autobuses

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Fernández, recibió este lunes a los representantes de la plataforma de afectados por los cambios en los horarios de los autobuses urbanos, un día después de la manifestación que recorrió las calles de la ciudad para protestar contra el nuevo servicio.

Fernández transmitió su “cercanía y comprensión con los usuarios del transporte público. Entiendo que cambiar horarios y frecuencias siempre genera que algunas personas tengan más dificultades para adaptarse, pero es algo inevitable“. El edil insistió en que la reducción de frecuencias viene determinada por la nueva situación circulatoria en la ciudad, con la baja de límites de velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora y el incremento de pasos de peatones elevados, unas medidas que, recordó, vienen “del mandato de Olegario Ramón y del Partido Socialista, que debieron adoptar las medidas actuales en el 2021 y no lo hicieron”.

Asimismo, Carlos Fernández trasladó a la plataforma “la rotundidad con que los chóferes del transporte público urbano de Ponferrada han manifestado que no hay ninguna posibilidad de cambiar el actual sistema y regresar al anterior. En sus propias palabras, antes, con Olegario y el PSOE, incumplían las normas de tráfico porque circulaban muy rápido”.

Compromiso para arreglar desajustes

Tras la reunión, el portavoz de la plataforma de afectados, Carlos Macías, reconoció que “la sensación es por una parte positiva, porque están dispuestos a atender problemas concretos e intentar solucionarlos, pero por otra negativa, porque no se van a mover de ahí y la reducción del servicio no va a dar marcha atrás, se va a quedar así”.

Según explicó Macías, Ayuntamiento y plataforma han acordado que ésta les remita un listado de los principales problemas para tratar de ponerles solución desde el consistorio: “El principal es ese desajuste en la gente que usa el autobús para ir a trabajar o al instituto, que ahora tiene que salir mucho antes y esperar o llegar tarde, un problema que se agranda cuanto más lejos estás del centro”.

Respecto a las explicaciones dadas por el concejal de Movilidad, Carlos Macías lamentó que “argumentan que viene de lejos y que anteriores grupos no han tenido la valentía de arreglarlo, pero también podrían haber sido previsores y adelantarse. Si con un autobús no da tiempo a hacer la ruta, que pongan dos, pero ahora se agarran a la realidad del nuevo contrato. Entre los políticos de un lado y otro han creado el problema y no han buscado solución”.

Desde la plataforma adelantan que intentarán trasladar cuanto antes al Ayuntamiento el listado de las principales inconveniencias generadas por los cambios en el servicio de autobuses para que se les pueda buscar una solución lo más pronto posible.