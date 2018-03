Carlos Terrazas: “Ante el Guijuelo espero sea una buena tarde fútbol”

Carlos Terrazas, entrenador de la Ponferradina. / QUINITO

La sala de prensa de El Toralín acogió este viernes la habitual rueda de prensa con el entrenador y director deportivo de la SD Ponferradina, Carlos Terrazas, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 11 de marzo a las 17:00 en El Toralín ante el CD Guijuelo, partido que será dirigido por Aimar Velasco Arbaiza, del Comité Territorial Vasco,

Como no podía ser de otra manera al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue que con la recuperación de Yac tras su lesión, y la vuelta de Jon García al cumplir su partido de sanción, y por lo tanto disponer de los 18 jugadores disponible, si era bueno a la hora de confeccionar el once, el bilbaíno no dudó en decir, “lo que queremos los entrenadores es poder disponer de todos y así tratar de conformar un once de garantías”.

Del partido de la pasada jornada ante el Navalcarnero donde se obtuvo un punto, indicó, “el otro día en tierras madrileñas hicimos quizá el mejor partido de la temporada fuera de casa para engancharnos a esos equipos que nos preceden, por lo cual ahora mismo lo que hay que hacer es seguir en esa línea y sacar el mayor número de puntos en casa”. Sobre que ahora llegan tres partidos vitales, este domingo ante el Guijuelo en El Toralín, en Pasaron frente al Pontevedra, y de nuevo en El Toralín ante la Gimnástica Segoviana, matizó, “lo que hay que hacer es mirar hacia arriba, como dice el himno de la Deportiva. Esa es la mejor estrategia y lo podemos hacer, pues el equipo está bien y espero corroborarlo este domingo ante el Guijuelo, aunque nos lo pondrán difícil pero que tenemos que sacar los tres puntos”.

Respecto al partido frente al Guijuelo, dijo, “en los últimos 19 partidos ha perdido dos partidos fuera de casa y por la mínima y junto a otros dos equipo el menos goleado del campeonato, pero a su vez también marca pocos goles a nosotros no se nos puede achacar de que no somos un equipo atrevido y valiente, pero veremos a ver cómo se desarrolla el partido, pero en casa marcamos cosa que nos da confianza dado que hemos marcado 25 goles en El Toralín, Sólo el Fuenlabrada, que creo tiene 27 goles, nos supera en esa faceta “.

En cuanto a la línea delantero donde dos puestos están casi seguros, el de Yuri y el de Guille, y donde en Navalcarnero no le ha dado ningún minuto a Yelko Pino, si era habitual el que cambie el que entra por la banda izquierda, que como analizaba esa zona, aseguró, “nosotros somos un equipo donde quiero que todos colaboren en ataque y también que lo hagan en la defensa, y en cuanto a los puestos determinados que se vayan a ocupar ya lo iré viendo y decidiendo. Hoy en día para atacar bien tiene que haber una cohesión generalizada de todo el equipo, cosa esta que creo es importante”.

En cuanto a la línea defensiva Terrazas considera, “Ríos Reina ha jugado unos partidos más retrasado y lo ha hecho francamente bien y hay más alternativas al estar recuperado Jon García. Estoy por lo tanto contento que todos se han recuperado y que han entrenado bien y eso genera dudas en el entrenador, pero eso son las dudas que un entrenador quiere tener”. Que era la primera vez que contaba con 18 jugadores, sólo ante el Celta B aquí en casa, diría, “eso sí, pero espero que el resultado sea otro”.

Por último que eso era bueno de cara a la parte final del campeonato que según los entrenadores es la decisiva, dejó claro, “ahora mismo necesitamos tener a los jugadores en buenas condiciones máxime al empezar en la recta final del campeonato y ganar el domingo para, repito, mirar para los puestos de arriba y meternos en la mitad de la tabla que es lo que queremos en estos momentos y cuanto antes mejor para tener más tiempo para hacer cosas, y en cuanto al estado del terreno de juego, dijo, “nosotros lo que queremos es que el terreno de juego esté en las mejores condiciones y creo que va a estar muy bien salvo que lloviera mucho en poco tiempo y justo antes del partido, pues siempre hay que tener alguna reserva, además nuestro campo reúne unas condiciones extraordinarias para jugar bien al fútbol y espero sea una buena tarde de fútbol”.