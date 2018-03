Carlos Terrazas: “Ante el Pontevedra vuelvo a contar con toda la plantilla”

Carlos Terrazas, entrenador de la Ponferradina. / QUINITO

La sala de prensa de El Toralín acogió este viernes la habitual rueda de prensa con el entrenador y director deportivo de la SD Ponferradina, Carlos Terrazas, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 18 a las 17:00 en el estadio Municipal de Pasarón ante el Pontevedra CF, partido que será dirigido por Roberto Carralero Calvo, del Comité Territorial Madrileño.

Como no podía ser de otra manera al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue el cambio de la semana que viene, y si por ello descansarían algún día, el bilbaíno indicó, “descansaremos el domingo, y entrenaremos el lunes, martes, miércoles y jueves, y lógicamente jugar el partido del viernes ante la Segoviana. Lo que si haremos es entrenar el sábado y también suprimir la doble sesión, pero también habrá descanso el domingo”.

Sobre el partido de este domingo ante el Pontevedra, así como jugarse partidos de la zona baja, si podrían alcanzar al Adarve y distanciarse ocho puntos de la zona baja, sería un partido clave y que puede marcar un antes y un después, matizó, “es un partido muy importante este partido de la jornada 30 y como siempre hemos dicho engancharnos con la zona templada de la clasificación para poder afrontar la recta final de la competición con mucha ilusión, y repito engancharnos a esos equipos que nos preceden en la tabla”.

Respecto a la estadística de partidos jugados fuera de casa, si era una cuestión más bien futbolística o era más bien mental o psicológica, o más de preparación, dijo, “yo creo que cada temporada es distinta, pero lo que sí puedo un poco analizar es ver lo que ha sucedido esta temporada, ya que en otras temporadas desconozco los detalles, pero sí que es significativo es que en casa seamos el equipo que más goles ha metido después del Rayo Majadahonda que marcó 29, y nosotros si no me equivoco creo que marcamos 28 goles en casa. Por el contrario fuera de casa somos el equipo que menos goles ha metido, concretamente 7, y ese es un dato excesivamente un poco acentuado y es ahí donde tenemos un claro margen de mejora. Somos un equipo que juega igual fuera que en casa, que arriesga y que quiere jugar de cara a la portería contraria y aquí en casa las cosas van un poco mejor, pero fuera tenemos en esa faceta tenemos que mejorar”.

Que el Pontevedra también se encuentra en una situación muy urgente, bastante más que la Deportiva, y que además viene de hacer un desplazamiento largo desde Sagunto, si habría cambios en el equipo, diría, “es verdad que han jugado un partido entre semana, y creo que eso no se note, pues la Copa Federación en una competición más que está ahí y repito que eso creo que no se note demasiado”.

Si el haber pasado a la final de la Copa Federación les podría suponer un acicate, dijo, “ese efecto positivo anímicamente sí que lo puede tener, pero desde el punto de vista físico no tiene por qué ser negativo”. Sí contaría con Andy al tener que ser sustituido ante el Guijuelo, por alguna molestia, aseguró, “fue una cosa más bien por precaución, pero él entrenó bien y estará para el domingo. Vuelvo a tener a los 18 e mí disposición al no haber ni lesionados ni sancionados”.

Sobre si se vería en Pasarón a la Ponferradina que todos queremos, indicó, “es un poco lo que he comentado antes, pues si bien en casa lo estamos haciendo fuera tenemos también que dar ese paso y llevar la misma trayectoria que tenemos en casa. También es significativo que a nivel defensivo estamos mejorando pues en los últimos cinco partidos hemos dejado la portería a cero en tres ocasiones, mientras que en los 24 partidos anteriores sólo lo habíamos dejado en cinco partidos. Es bueno que se haga en la línea defensiva pero sin renunciar a meter goles”.

Si habría cambios en Pontevedra, no dudó en decir, “no tiene que ser al cien por cien, puede haber algún cambio, pero cuando los resultados son buenos es evidente que no debe haber muchos cambios”. En cuanto al partido del domingo si a nivel moral había que darles más a los jugadores, una charla específica por ejemplo, aseguró, “lo que queremos hacer es ganar un partido fuera de casa para avanzar en la clasificación pues con los puntos de casa no es suficiente. Eso lo saben los jugadores desde hace tiempo y además el partido en Pontevedra es atractivo en vista del escenario, del rival. Estoy seguro de que el equipo va a salir en Pasarón muy centrado además en un buen campo al ser de dimensiones similares al Toralín, aunque quizá esté un poco pesado por las lluvias, pero esto son circunstancias que el equipo se debe adaptar”.